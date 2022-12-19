24 канал собрал все события года, которые действительно не следует упускать из виду. В список попали важные космические миссии и запуски, исследования в области энергетики, изменения в Twitter и многое другое.

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Запуск телескопа Джеймса Уэбба

Начать эту подборку следует с телескопа Джеймса Уэбба. Хоть он и был запущен 25 декабря 2021, но к месту своего постоянного расположения прибыл в январе. Первые снимки стали получать еще позже.

Уебб – главный долгострой NASA, на который потратили почти 10 миллиардов долларов. Запуск космической обсерватории постоянно переносился по разным причинам.

Телескоп является крупнейшим, самым дорогим и чувствительным оптическим и инфракрасным космическим телескопом в истории человечества и одним из важнейших проектов астрономии XXI века. Он считается преемником Хаббла в качестве главной миссии NASA.

Аппарат уже на этапе настройки начал делать фотографии и открытия. Так, он смог разглядеть самые древние и самые отдаленные звезды и галактики, сделать фото планет Солнечной системы, показал туманности и многое другое.

В июне о телескопе сообщили неприятные новости: одно из его зеркал столкнулось с микрометеоритом. Это привело к повреждению, однако операторы из NASA скорректировали другие зеркала, чтобы компенсировать потерю. Уебб сконструирован с определенным запасом производительности именно на такие случаи.

Компании и бренды поддерживают Украину

С началом российского вторжения многие технологичные компании объявили о выходе с рынка оккупантов. Рашисты остались без технологий Apple, Sony, AMD, Boeing, Cisco, Ericsson и десятков других. Ушли и некоторые сервисы, среди которых Spotify и Netflix. Несколько других брендов все еще позволяют россиянам пользоваться бесплатными программами, но прекратили прием платежей, что сделало невозможными покупки.

Вместе с тем в Украину начали заходить новые бренды. Так, у нас заработали PayPal и Starlink. Компания Sony наконец-то добавила украинский язык в PlayStation 5. То же самое сделал и Facebook в приложении для iOS. С украинским языком начал работать и один из лучших онлайн-переводчиков DeepL.

Илон Маск покупает Twitter

Уже весной начинается эпопея вокруг Twitter. Илон Маск сначала купил акции компании, а затем заявил, что хочет приобрести ее всю, став единственным владельцем. Так появилось соглашение, которое было закрыто только в октябре после многочисленных споров и обвинений между тогдашним руководством и главой Tesla.

Буквально с первых часов Маск начал вносить изменения. Он уволил тысячи работников, а оставшимся навязал "хардкорную" сверхурочную работу. Теперь прямо в офисе компании организовали спальные места чтобы люди могли оставаться ночевать на рабочем месте. Кроме того, новый глава активно меняет политику модерирования контента, планирует новые функции и удаляет некоторые старые.

Однако дела у компании идут не очень хорошо. Из-за противоречивых заявлений Маска относительно "свободы слова", а также разблокирования страниц, ранее нарушавших правила, рекламодатели приостановили свои кампании, опасаясь роста количества дискриминации, языка вражды, расизма и прочего. Это привело к значительным денежным потерям.

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Термоядерная энергетика

2022 стал годом прорывов в исследовании термоядерной энергетики, которая потенциально может стать экологическим и неисчерпаемым источником энергии для всего человечества.

Прежде всего стоит упомянуть о важное открытие, сделанное швейцарскими исследователями. Они обнаружили, что ученые всего мира неправильно понимали физику термоядерной плазмы . Открытие в итоге позволит получать больше энергии из термоядерных реакторов, а самими установками станет проще управлять.

. Открытие в итоге позволит получать больше энергии из термоядерных реакторов, а самими установками станет проще управлять. Весной стало известно об успешных испытаниях австралийского стартапа HB11, работающего над альтернативным подходом к синтезу – вместо температур в миллион градусов для запуска реакции используют лазерные импульсы. Команда добилась успеха и объявила о достижении термоядерного синтеза.

Однако самая важная новость появилась в декабре. Американские ученые вместе с Министерством энергетики США объявили об историческом достижении: впервые удалось выработать на 50 процентов больше энергии, чем потрачено на питание эксперимента и запуск реакции. Это не значит, что уже скоро мы сможем полноценно перейти на новый вид энергии, ведь количество ее пока невелико. Перед учеными стоит задача масштабировать процесс и усовершенствовать его.

Всем нравится Dynamic Island

Нельзя не упомянуть и о новых iPhone 14. В этом году компания Apple наконец лишила пользователей надоевшей "челки", которую годами критиковали даже фанаты. Его заменил динамичный островок – Dynamic Island. Однако повезло только старшим моделям, iPhone 14 Pro и Pro Max. Младшие пока остаются в старом дизайне.

Над Dynamic Island компания хорошо поработала, вписав его в интерфейс. Область островка постоянно меняется, реагируя на действия пользователя и контент на экране. Она может расширяться, чтобы показать уведомления, предоставить справочную информацию, показать результаты матча и прочее.

Такое дизайнерское решение дало свои результаты. Многие пользователи выбирали более дорогие модели именно из-за наличия Dynamic Island.

DART врезается в астероид

Осенью также произошло событие, которое потенциально сможет спасти человечество от падения астероида. Аппарат NASA DART успешно врезался в астероид Диморфос. Этот проект – попытка проверить, может ли человечество изменить траекторию астероида прямо в космосе. Это первая в мире "испытательная миссия планетарной обороны" и она была признана крайне успешной.

Массовые увольнения в технологическом секторе

К концу года в сложных условиях оказались технологические компании. Годами они росли и расширялись, но теперь вынуждены увольнять десятки тысяч работников из-за убытков, которые терпят вследствие экономического спада. Только в ноябре количество уволенных корпорациями людей составило 45 тысяч.

Человечество возвращается на Луну

16 ноября стартовала еще одна важная миссия, которая неоднократно переносилась из-за проблем. Речь идет об Artemis 1, которая знаменует начало возвращения человечества на Луну. В рамках миссии была запущена ракета Space Launch Systems, которая доставила в космос аппарат Orion.

Orion взял курс на Луну, облетел ее и прислал большое количество фотографий да видео. Миссия завершилась успехом: 11 декабря аппарат вернулся на Землю.

Теперь NASA будет формировать планы по "Артемиде-2", которая должна запустить астронавтов в 10-дневную миссию вокруг Луны в 2024 году. Следующий после этого полет "Артемида-3" высадит астронавтов у южного полюса Луны в 2025 или 2026 году. Будущие миссии в рамках программы NASA "Артемида" помогут построить исследовательскую базу в этом регионе, который, как считается, богат водяным льдом.