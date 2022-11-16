Как рассказывает 24 канал, гигантская ракета SLS предназначена для запуска аппаратов в дальний космос, и ее первая миссия называется Artemis I. Это будет миссия без экипажа, которая доставит космический корабль Orion глубоко в космос и на длинную орбиту вокруг Луны, прежде чем он вернуться Землю.

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Напомним, что Orion будет не совсем пустым. На борту будут находиться три манекена, которые займут места экипажа. У них будет собственная миссия. В течение полета датчики будут фиксировать космическое излучение и другие данные, что поможет лучше понять, как путешествие к Луне и обратно влияет на тело астронавтов.

Наконец-то старт!

SLS потребовалось очень много времени, чтобы достичь важной даты старта миссии Artemis 1. Сначала старт должен был состояться в 2017 году, но потерпел неудачи из-за неправильного управления, что привело к многим задержкам.

Наконец, датой запуска было названо 29 августа. В 15:00 по Киеву ракета должна была стартовать из космического центра Кеннеди, однако полет вынужденно перенесли из-за проблем с охлаждением, обнаруженных в процессе заправки ракеты.

После этого старт переносили еще несколько раз два из которых из-за бушующих ураганов.

Стоит напомнить, что расходы на ракету значительно превышают запланированный бюджет – ее разработка обошлась в потрясающие 11 миллиардов долларов, а один запуск обойдется примерно в 4,1 миллиарда долларов. Именно поэтому в целом вся программа Artemis подвергается немало критики.

Заметим, что ракета создана, чтобы начать исследование глубокого космоса нового поколения и, в конце концов, может перенести людей-исследователей в космос дальше, чем они когда-либо летали. Но сначала ей нужно стартовать.

Кроме того, само наличие такой ракеты в NASA делает агентство независимым от партнеров, что теоретически позволяет ему полагаться на собственные силы, хотя запуски его безумно дороги.

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До сих пор неизвестно, удалось ли NASA преодолеть все сложности и состоится ли старт как запланировано. Даже учитывая, что полет будет автономным – это одно из самых ожидаемых космических событий нескольких последних лет, ведь человечество решило вернуться на Луну.

Все, что нужно знать о миссии Artemis 1

Еще немного о ракете SLS

Версия SLS, которая сегодня полетит в космос, имеет четыре больших ракетных двигателя и два твердотельных ускорителя. Она может перевозить около 27 метрических тонн в общие окрестности Луны. Это больше, чем космический шаттл мог доставить на низкую околоземную орбиту, но меньше, чем ракета "Сатурн V" времен миссий Apollo. Будущие версии SLS смогут перевозить еще большее количество грузов.

Двойные белые цилиндры по обе стороны от ракеты, это ускорители, имеющие высоту в 17 этажей и заполненные твердым ракетным топливом под названием полибутадиен-акрилонитрил. По данным NASA, они сжигают шесть тонн этого топлива ежесекундно. Каждый из этих бустеров генерирует большую тягу, чем 14 четырехмоторных крупных коммерческих авиалайнеров. Два ускорителя будут создавать 75 процентов силы, поднимающей ракету и ее груз от земли.



Ракета SLS на площадке перед стартом / Фото NASA

Но это лишь часть мощности ракеты. Также есть основная ступень – большая оранжевая часть ракеты, высота которой 64,6 метра. Она будет заполнена 2000 м3 жидкого водорода и 750 м3 жидкого кислорода, предназначенных для четырех двигателей внизу.

Все это топливо преобразуется в мощность, которая выведет ракету с кораблем в космос. В течение 8,5 минут после запуска SLS и несущая капсула Orion будут двигаться со скоростью около 43452 километров в час.

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А теперь о корабле Orion

Главной задачей SLS является доставка к Луне космического корабля под названием Orion (на фото ниже это белая часть на верхушке ракеты).

Orion предназначен для миссий вне орбиты Земли с потенциальными пунктами назначения Луна или Марс. Он выглядит очень блестяще, чтобы помочь ему справиться с экстремальными температурами в космосе. Тепловой щит нового поколения предназначен для защиты при повторном вхождении в атмосферу. Именно так, Orion облетит Луну и вернется на Землю.

Капсула оборудована системой прекращения запуска, которая может "отстрелить" астронавтов в безопасное место, если что-нибудь пойдет не так во время запуска. В космосе корабль может поддерживать жизнедеятельность четырех человек в течение 21 дня.



Корабль Orion на верхушке ракеты SLS / Фото NASA

Orion ранее уже был в космосе в рамках испытательного полета, состоявшегося в 2014 году. С тех пор он прошел немало дополнительных испытаний в рамках подготовки к следующему полету, который откладывался многократно.

Интересный факт! В 2020 году инженеры обнаружили проблему с компонентом питания космического корабля Orion. Тогда даже планировали перенос миссии для того, чтобы перебрать корабль и устранить неполадки. Это заняло бы несколько дополнительных месяцев, поэтому было решено использовать доступные резервные системы, поэтому корабль будет летать как есть.

Кстати, о том, кто будет в корабле Orion (ведь он не будет пустым), мы рассказывали в отдельном нашем материале. Если вам интересно, здесь все подробно расписано.

Что такое миссия Artemida 1 и как она будет проходить

Артемида 1 – это миссия, выполняемая SLS и Orion. Ее основная цель состоит в том, чтобы убедиться, что Orion может работать в космосе и безопасно доставить астронавтов на Землю после завершения миссии. В качестве бонуса корабль пролетит дальше от Земли, чем любой космический корабль когда-либо до этого, достигнув расстояния 460 000 километров от нашей планеты.

Во время своей миссии он пройдет в общей сложности около 2 миллионов километров, направляясь к Луне, затем выходя на орбиту вокруг Луны на несколько дней, прежде чем вернуться на Землю. Траектория этой миссии выглядит как чрезвычайно большая цифра 8.



Траектория и этапы миссии Artemis 1 / Фото NASA

Если с Artemis 1 все пойдет хорошо, NASA перейдет в миссию Artemis 2, которая станет первым полетом ракеты SLS и корабля Orion с экипажем на борту. Это также будет первая миссия экипажа к Луне из эпохи программы Apollo. Астронавты на борту пролетят мимо Луны, находясь немного на ее орбите и вернутся на Землю.

Конечная цель программы состоит в том, чтобы NASA доставила первую женщину на Луну во время миссии Artemis. В августе NASA объявило о нескольких потенциальных местах посадки вблизи Южного полюса Луны.

Еще несколько интересных деталей о полете

Кроме трех манекенов Хельги, Зоар и "командира" Кампоса на борту Artemis 1 будет несколько других научных экспериментов. Во время миссии космический корабль развернет десять малых спутников типа CubeSats. Кто составит карту льда на лунной поверхности, кто развернет гигантский солнечный парус и направится к астероиду, а кто попытается приземлиться на Луне. На борту также будет научный эксперимент, который доставит дрожжи туда, куда раньше они никогда не долетали, чтобы исследовать радиацию далекого космоса.

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Также внутри капсулы будет находиться плюшевый баранчик Шон (герой одноименного мультсериала). Компанию ему составит Снупи. И Шон, и Снупи будут служить индикаторами нулевой гравитации, плавая внутри капсулы, когда он достигнет микрогравитации.



"Астронавт" Шон исполнит роль индикатора достижения микрогравитации / Фото NASA