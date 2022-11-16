Як розповідає 24 канал, гігантська ракета SLS призначена для запуску апаратів у далекий космос, і її перша місія називається Artemis I. Це буде місія без екіпажу, яка доправить космічний корабель Orion глибоко в космос і на довгу орбіту навколо Місяця, перш ніж він повернутися на Землю.

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Нагадаємо, що Orion буде не зовсім пустим. На борту перебуватимуть три манекени, які займуть місця екіпажу. Вони матимуть власну місію. Впродовж польоту їх датчики фіксуватимуть космічне випромінювання та інші дані, що допоможе краще зрозуміти, як подорож до Місяця і назад впливає на тіло астронавтів.

Нарешті старт!

SLS знадобилося дуже багато часу, щоб досягнути важливої дати старту місії Artemis 1. Спочатку старт мав відбутися у 2017 році, але зазнав невдач через неправильне управління, що призвело до багатьох затримок.

Врешті датою запуску було назване 29 серпня. О 15:00 за Києвом ракета мала стартувати з космічного центру Кеннеді, однак політ вимушено перенесли через проблеми з охолодженням, які були виявлені у процесі заправки ракети.

Після цього старт переносили ще кілька разів два з яких через вируючі урагани.

Варто нагадати, що витрати на ракету значно перевищують запланований бюджет – її розробка коштувала приголомшливі 11 мільярдів доларів, а один запуск обійдеться приблизно в 4,1 мільярда доларів. Саме тому загалом вся програма Artemis зазнає чимало критики.

Зауважимо, що ракета створена, щоб розпочати дослідження глибокого космосу нового покоління і, зрештою, може перенести людей-дослідників у космос далі, ніж ми будь-коли літали. Але спочатку їй потрібно стартувати.

Крім того, сама наявність такої ракети в NASA робить агенцію незалежною від партнерів, що теоретично дозволяє їй покладатися на власні сили, хоч запуски її шалено дорогі.

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Ще трохи про ракету SLS

Версія SLS, яка сьогодні полетить у космос, має чотири великі ракетні двигуни та два твердотільні прискорювачі. Вона може перевозити близько 27 метричних тонн до загальних околиць Місяця. Це більше, ніж космічний шаттл мі доставити на низьку навколоземну орбіту, але менше, ніж ракета "Сатурн V" часів місій Apollo. Майбутні версії SLS зможуть перевозити ще більше вантажів.

Подвійні білі циліндри з обох боків від ракети, це прискорювачі, які мають висоту в 17 поверхів і заповнені твердим ракетним паливом під назвою полібутадієн-акрилонітрил. За даними NASA, вони спалюють шість тонн цього палива щосекунди. Кожен з цих бустерів генерує більшу тягу, ніж 14 чотиримоторних великих комерційних авіалайнери. Два прискорювачі створюватимуть 75 відсотків сили, яка піднімає ракету та її вантаж від землі.



Ракета SLS на майданчику перед стартом / Фото NASA

Але це лише частина потужності ракети. Також є основний ступінь – велика помаранчева частина ракети, висота якої 64,6 метра. Він буде заповнений 2000 м3 рідкого водню та 750 м3 рідкого кисню призначених для чотирьох двигунів внизу.

Усе це паливо перетворюється на потужність, яка виведе ракету з кораблем у космос. Протягом 8,5 хвилин після запуску SLS і капсула Orion, яку він несе, рухатимуться зі швидкістю близько 43 452 кілометрів на годину.

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А тепер про корабель Orion

Головним завданням SLS є доставка до Місяця космічного корабля під назвою Orion. (На фото нижче це біла частина на верхівці ракети).

Оріон призначений для місій за межами орбіти Землі з потенційними пунктами призначення Місяць або Марс. Він має надзвичайно блискучий вигляд, який допоможе йому впоратися з екстремальними температурами в космосі. Тепловий щит нового покоління призначений для захисту під час повторного входження в атмосферу. Саме так, Orion облетить Місяць і повернеться на Землю. Капсула обладнана систему припинення запуску, яка може "відстрелити" астронавтів у безпечне місце, якщо щось піде не так під час запуску. У космосі корабель може підтримувати життєдіяльність чотирьох людей протягом 21 дня.



Корабель Orion на верхівці ракети SLS / Фото NASA

Orion раніше вже був у космосі в рамках випробувальному польоту, який відбувся в 2014 році. Відтоді він пройшов чимало додаткових випробувань у рамках підготовки до наступного польоту, який відкладався багато-багато разів.

Цікавий факт! У 2020 році інженери виявили проблему з компонентом живлення космічного корабля Orion. Тоді навіть планували перенесення місії для того, щоб перебрати корабель і усунути несправності. Це зайняло б кілька додаткових місяців, тож врешті було вирішено використати доступні резервні системи, тому корабель буде літати як є.

До речі, про те хто буде в кораблі Orion (адже він не буде пустим), ми розповідали в окремому нашому матеріалі. Якщо вам цікаво, тут все детально розписано.

Що таке місія Artemida 1 і як вона проходитиме

Артеміда 1 – це місія, яку виконують SLS і Orion (політ, що стартує). Його основна мета полягає в тому, щоб переконатися, що Orion може працювати у космосі та безпечно доставити астронавтів на Землю після завершення місії. Як бонус, він пролетить далі від Землі, ніж будь-який космічний корабель будь-коли до цього досягнувши відстані 460 000 кілометрів від нашої планети.

Під час своєї місії він пройде в цілому близько 2 мільйонів кілометрів, прямуючи до Місяця, потім виходячи на орбіту навколо Місяця на кілька днів, перш ніж повернутися на Землю. Траєкторія цієї місії виглядає, як надзвичайно велика цифра 8.



Траєкторія та етапи місії Artemis 1 / Фото NASA

Якщо з Artemis 1 все піде добре, NASA перейде до місії Artemis 2, яка стане першим польотом ракети SLS та корабля Orion з екіпажем на борту. Це також буде перша місія екіпажу до Місяця з епохи програми Apollo. Астронавти на борту пролетять повз Місяць перебуваючи трохи на його орбіті і повернуться на Землю.

Кінцева мета програми полягає в тому, щоб NASA висадила першу жінку на Місяць під час місії Artemis. У серпні NASA оголосило про кілька потенційних місць посадки поблизу Південного полюса Місяця.

Ще кілька цікавих деталей про політ

Окрім трьох манекенів Хельги, Зоар та "командира" Кампоса, на борту Artemis 1 буде кілька інших наукових експериментів. Під час місії космічний корабель розгорне 10 малих супутників типу CubeSats. Хтось складе карту льоду на місячній поверхні, хтось розгорне гігантське сонячне вітрило та попрямує до астероїда, а хтось спробує приземлитися на Місяці. На борту також буде науковий експеримент, який доставить дріжджі туди, куди вони раніше ніколи не долітали, щоб дослідити радіацію далекого космосу.

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Також всередині капсули перебуватиме плюшевий баранчик Шон (герой однойменного мультсеріалу). Компанію йому складе Снупі. І Шон, і Снупі служитимуть індикаторами нульової гравітації, "плаваючи" всередині капсули, коли він досягне мікрогравітації.



"Астронавт" Шон виконає роль індикатора досягнення мікрогравітації / Фото NASA