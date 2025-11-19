Відкриття зробила команда Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), а виявили його завдяки порівнянню фотографії однієї й тієї ж ділянки Місяця з різних часів, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Наскільки старий цей кратер?

Кратер ймовірно утворився якось між груднем 2009 та груднем 2012 року. При ударі метеорита яскравий матеріал розлетівся на десятки метрів у всі боки від краю кратера, утворивши характерні промені у формі сонечка. Із часом ці промені потемніють під впливом космічного випромінювання.

Новий кратер на поверхні Місяця / Фото LROC

Таким способом команда LROC відкрила вже понад 200 ударних кратерів з моменту початку місії зонда у 2009 році, як зазначається на сайті LROC. Це важливе досягнення довело, що навіть на людській часовій шкалі поверхня Місяця залишається активною й змінюється.

Цікавий факт! У 2023 році зонд навіть знайшов можливий техногенний кратер – слід від падіння російського місячного посакового апарата Luna 25, про що розповідало агентство NASA.

Для чого науковці вивчають нові кратери?

Дослідники вважають, що дослідженнянових ударних кратерів на Місяці необхідне для розуміння темпів падіння космічних об'єктів та зміни кратерів з часом. Але це не просто академічна цікавість. Це напряму впливає на безпеку майбутніх місій людей на Місяць.

NASA готує програму Artemis, яка протягом наступного десятиліття повинна повернути людей на Місяць вперше з 1972 року. Місія спрямована в район південного полюса Місяця, де умови складні й небезпечні. Там астронавти працюватимуть досліджуючи поверхню супутника за допомогою спеціальних роверів.

Учені детально вивчають цю зону – як там працюватиме зв'язок із Землею, який там рельєф, як змінюється освітлення та як часто там трясіння Місяця. Неочікуваний кратер у зоні посадки міг би стати небезпечною проблемою, тому чим більше інформації про поверхню Місяця, тим краще.

Як часто на Місяці утворюються нові кратери?

Місяць постійно бомбардується космічними уламками і нові кратери утворюються набагато частіше, ніж людство уявляло до запуску місячних орбітальних апаратів.

За даними команди LROC, з моменту початку місії зонда Lunar Reconnaissance Orbiter у 2009 році учені виявили понад 200 нових ударних кратерів.

Це означає, що в середньому на Місяці виявляють 20–25 нових кратерів щорічно, хоча точна кількість може варіюватися залежно від активності метеоритного потоку. Більшість виявлених кратерів, як і той, що знайшли біля кратера Ремер, мають невеликі розміри – кілька десятків метрів в діаметрі.

Великих ударів, які б утворили кратери розміром з кілька кілометрів, трапляється значно рідше. Для науки ці відкриття дуже важливі, адже вони показують, що поверхня Місяця динамічна навіть у масштабі людської історії. Це допомагає вченим краще розуміти, як змінюється Місяць, передбачити ризики для майбутніх космічних місій та спланувати безпечні зони для посадки.