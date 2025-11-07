Термін "супермісяць" застосовується як до повного, так і до нового Місяця, що перебуває в найближчій до Землі точці. Однак, оскільки новий Місяць невидимий, увага зазвичай зосереджена на повних супермісяцях, пояснює 24 Канал.

Дивіться також Супермісяць зійшов над Україною: найкращі фото з усієї мережі

Що таке супермісяць?

Супермісяць – це астрономічне явище, коли повний Місяць збігається з його найближчим положенням до Землі. В цей час наш супутник виглядає дещо більшим і яскравішим.

Це чудова нагода для спостереження за нічним небом, яка була доступна вже двічі протягом цього року. Останній супермісяць 2025 року очікується на початку грудня.

Коли чекати на супермісяці у 2025 році?

Колишній астрофізик NASA Фред Еспенака на своєму сайті Astro Pixels інформує про три зближення Місяця з Землею. Відповідно протягом 2025 року буде три супермісяці.

Місяць мисливця : 7 жовтня о 05:48 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 361 458 кілометрів.

: 7 жовтня о 05:48 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 361 458 кілометрів. Бобровий місяць : 5 листопада о 15:19 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 356 980 кілометрів.

: 5 листопада о 15:19 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 356 980 кілометрів. Холодний місяць: 5 грудня о 01:14 за київським часом. Відстань Місяця від Землі становитиме 357 219 кілометрів.

Що спричиняє появу супермісяця?

Орбіта Місяця навколо Землі не є ідеальним колом, а має форму еліпса. Середня відстань до нашого супутника складає близько 382 900 кілометрів. Точка орбіти, де Місяць підходить найближче до Землі, називається перигеєм, а найвіддаленіша – апогеєм. Ці відстані змінюються щомісяця.

Ноа Петро, науковець місії NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, пояснює, що орбіта Місяця не є ідеальним колом через дію багатьох приливних або гравітаційних сил. Гравітація Землі, Сонця та інших планет Сонячної системи постійно впливає на рух Місяця, що й створює умови для його близьких проходжень повз нашу планету.

Для виникнення супермісяця необхідні дві ключові умови.

По-перше , Місяць має бути у фазі повні, що трапляється кожні 29,5 дня, коли Сонце повністю освітлює його видиму сторону.

, Місяць має бути у фазі повні, що трапляється кожні 29,5 дня, коли Сонце повністю освітлює його видиму сторону. По-друге, він має перебувати в перигеї – найближчій точці своєї 27-денної орбіти. Оскільки орбіта Місяця постійно змінює свою орієнтацію, поки Земля обертається навколо Сонця, ці дві події збігаються лише кілька разів на рік.

Наскільки він більший та яскравіший?

Під час супермісяця супутник може здаватися на 14% більшим і на 30% яскравішим порівняно з повним Місяцем в апогеї. Проте, як зазначає Алан МакРоберт, старший редактор журналу Sky & Telescope, цієї різниці недостатньо, щоб помітити її неозброєним оком, якщо ви не дуже уважний спостерігач.

Іноді супермісяць може виглядати надзвичайно великим, коли перебуває близько до горизонту. Однак це не має нічого спільного з астрономією, а пов'язано з роботою людського мозку. Цей ефект називається "місячною ілюзією".

Вчені припускають, що мозок порівнює розмір Місяця з сусідніми об'єктами на землі (будинками, деревами) або просто запрограмований сприймати об'єкти на горизонті як більші, ніж ті, що високо в небі.

Звідки взявся термін "супермісяць"?

Цікаво, що термін "супермісяць" походить не з астрономії, а з астрології. Вперше його вжив астролог Річард Нолле у статті для журналу Dell Horoscope у 1979 році, як пояснює Astronomy.

Він визначив супермісяць як "новий або повний Місяць, що відбувається, коли Місяць перебуває в або поблизу (в межах 90%) своєї найближчої точки до Землі на даній орбіті". Звідки взялася цифра 90%, Нолле не пояснив.

Завдяки цьому визначенню супермісяців може бути кілька на рік – зазвичай три або чотири. Згідно з даними Google Trends, термін не був поширеним до 2011 року, а пік його популярності припав на листопад 2016 року, коли спостерігався найбільший супермісяць за останні 69 років.

Хоча деякі науковці стурбовані, що такі терміни можуть створювати враження "фальшивих подій", загалом вони погоджуються, що "супермісяць" – це чудовий інструмент для популяризації астрономії. Це те, що люди можуть зрозуміти і вийти на вулицю, щоб побачити на власні очі.