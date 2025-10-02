Чому ця повня є рідкісним явищем?

Повня, що настане 6 жовтня 2025 року (або 7 жовтня о 03:48 за Гринвічем), матиме назву Врожайний місяць. Цей титул отримує повний місяць, що є найближчим до дати осіннього рівнодення, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

У 2025 році вереснева повня 7 вересня відбулася за 15 днів до рівнодення, тоді як жовтнева повня настане лише через 14,4 дня після нього, що робить її ближчою до цієї астрономічної події.

Таке явище є доволі нечастим. Хоча в середньому жовтневий Врожайний місяць трапляється раз на три роки, інтервали можуть бути значно довшими.

Наприклад, у період з 1970 по 2050 рік таких випадків буде лише 18. Востаннє Врожайний місяць спостерігали в жовтні у 2020 році, а наступний очікується у 2028 році. Іноді перерва може сягати й восьми років, як-от між 2028 та 2036 роками.

Звідки походить назва "Врожайний місяць"?

Назви повних місяців походять від корінних американців, які сотні років тому відстежували зміни сезонів, даючи кожній повні унікальне ім'я, пояснює Space.com.

Назва Врожайний місяць пов'язана з періодом збору врожаю. Яскраве світло повного місяця дозволяло фермерам продовжувати роботу на полях навіть після заходу Сонця, збираючи кукурудзу, гарбузи, боби та дикий рис.

Чим ще особливий Врожайний місяць?

Існує поширена думка, що Врожайний місяць світить довше за інші, але це не так. Найдовше над горизонтом перебуває повня, найближча до зимового сонцестояння. Унікальність Врожайного місяця полягає в іншому: у цей період Місяць щовечора сходить майже в однаковий час.

Зазвичай місячний схід щодня затримується в середньому на 50 хвилин. Однак під час Врожайного місяця ця затримка значно скорочується. Це створювало ефект, ніби повний або майже повний місяць з'являвся на небі кілька вечорів поспіль одразу після заходу Сонця, що було особливо зручно для фермерів.

Цей ефект залежить від географічної широти:

Чим північніше , тим менша затримка. Наприклад, у Бостоні (США) вона становить близько 24 хвилин, а в Едмонтоні (Канада) – лише 11 хвилин.

, тим менша затримка. Наприклад, у Бостоні (США) вона становить близько 24 хвилин, а в Едмонтоні (Канада) – лише 11 хвилин. Чим південніше, тим затримка більша. У Маямі (США) вона наближається до 37 хвилин.

Причина цього явища криється в куті, під яким екліптика (видимий шлях Місяця та Сонця на небі) перетинає горизонт. У цей час року в Північній півкулі цей кут є найменшим.

Парадокс сходу Місяця

У Південній півкулі ситуація протилежна. Там екліптика майже перпендикулярна до горизонту, тому затримка сходу Місяця перевищує середні 50 хвилин. Наприклад, у Крайстчерчі (Нова Зеландія) вона сягає 81 хвилини.

Найдивовижніше явище спостерігається на крайній півночі. Поблизу 70-ї паралелі північної широти Місяць дійсно сходить в один і той же час кілька днів поспіль. А ще північніше, наприклад, у місті Барроу на Алясці (71,3° пн. ш.), відбувається парадокс: Місяць сходить щовечора раніше! Так, 5 жовтня він зійде о 19:16, 6 жовтня – о 18:39, а 7 жовтня – вже о 17:51, випереджаючи попередній схід приблизно на 43 хвилини.