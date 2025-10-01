Як взяти участь у всесвітньому спостереженні за Місяцем?

Долучитися до святкування можна кількома способами. По всьому світу, зокрема в Америці, Європі та Азії, відбудуться заходи, організовані національними парками, обсерваторіями, школами, місцевими астрономічними клубами та бібліотеками, розповідає 24 Канал з посиланням на NASA.

Знайти найближчу до вас подію можна на офіційному сайті Міжнародної ночі спостереження за Місяцем у розділі "знайти подію".

Якщо поблизу нічого немає, ви можете організувати власне святкування, скориставшись безплатними матеріалами від NASA.

Також заплановано безліч онлайн-подій, серед яких лекції, віртуальні тури Місяцем та програми, спрямовані на заохочення до фотографування супутника. Крім того, взяти участь можна й самостійно, просто поглянувши на нічне небо.

До речі, український клуб "БІТ" Чернівецького багатопрофільного ліцею №11 зареєстрований учасник спостереженнях.



Учасники спостерігають за місяцем у червні 2025 року / Фото клуб "БІТ"

Коли спостерігати за Місяцем?

4 жовтня Місяць з'явиться над південно-східним горизонтом під час заходу сонця. Більша частина його правого боку буде освітлена сонцем, що створює чудові умови для спостережень. Це гарна нагода роздивитися застиглі лавові поля місячних морів, величезні кратери та затінений рельєф уздовж термінатора – лінії, що розділяє денну та нічну сторони на поверхні Місяця.

NASA заохочує тлумачити слово "спостерігати" ширше: можна не лише дивитися на Місяць, а й дізнатися більше про історію освоєння космосу та сучасну програму Artemis. Метою програми є створення постійної бази на місячній поверхні. NASA вже підготувало астронавтів до польоту, розповідає Space.com.

Для детального огляду кратерів і морів найкраще підійдуть бінокль або телескоп.