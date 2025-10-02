Почему это полнолуние является редким явлением?

Полнолуние, что наступит 6 октября 2025 года (или 7 октября в 03:48 по Гринвичу), будет называться Урожайный месяц. Этот титул получает полнолуние, что является ближайшим к дате осеннего равноденствия, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

В 2025 году сентябрьское полнолуние 7 сентября состоялось за 15 дней до равноденствия, тогда как октябрьское полнолуние наступит только через 14,4 дня после него, что делает его ближе к этому астрономическому событию.

Такое явление является довольно редким. Хотя в среднем октябрьское Полнолуние случается раз в три года, интервалы могут быть значительно длиннее.

Например, в период с 1970 по 2050 год таких случаев будет только 18. Последний раз Урожайный месяц наблюдали в октябре в 2020 году, а следующий ожидается в 2028 году. Иногда перерыв может достигать и восьми лет, например между 2028 и 2036 годами.

Откуда происходит название "Урожайный месяц"?

Названия полных месяцев происходят от коренных американцев, которые сотни лет назад отслеживали смены сезонов, давая каждому полнолунию уникальное имя, объясняет Space.com.

Название Урожайное полнолуние связано с периодом сбора урожая. Яркий свет полнолуния позволял фермерам продолжать работу на полях даже после захода Солнца, собирая кукурузу, тыквы, бобы и дикий рис.

Чем еще особенный Урожайный месяц?

Существует распространенное мнение, что Урожайная луна светит дольше других, но это не так. Дольше всего над горизонтом находится полнолуние, ближайшее к зимнему солнцестоянию. Уникальность Урожайной луны заключается в другом: в этот период Луна каждый вечер восходит почти в одинаковое время.

Обычно лунный восход ежедневно задерживается в среднем на 50 минут. Однако во время Урожайной луны эта задержка значительно сокращается. Это создавало эффект, будто полная или почти полная луна появлялась на небе несколько вечеров подряд сразу после захода Солнца, что было особенно удобно для фермеров.

Этот эффект зависит от географической широты:

Чем севернее , тем меньше задержка. Например, в Бостоне (США) она составляет около 24 минут, а в Эдмонтоне (Канада) – только 11 минут.

, тем меньше задержка. Например, в Бостоне (США) она составляет около 24 минут, а в Эдмонтоне (Канада) – только 11 минут. Чем южнее, тем задержка больше. В Майами (США) она приближается к 37 минутам.

Причина этого явления кроется в угле, под которым эклиптика (видимый путь Луны и Солнца на небе) пересекает горизонт. В это время года в Северном полушарии этот угол является наименьшим.

Парадокс восхода Луны

В Южном полушарии ситуация противоположная. Там эклиптика почти перпендикулярна к горизонту, поэтому задержка восхода Луны превышает средние 50 минут. Например, в Крайстчерче (Новая Зеландия) она достигает 81 минуты.

Самое удивительное явление наблюдается на крайнем севере. Вблизи 70-й параллели северной широты Луна действительно восходит в одно и то же время несколько дней подряд. А еще севернее, например, в городе Барроу на Аляске (71,3° с. ш.), происходит парадокс: Луна восходит каждый вечер раньше! Так, 5 октября она взойдет в 19:16, 6 октября – в 18:39, а 7 октября – уже в 17:51, опережая предыдущий восход примерно на 43 минуты.