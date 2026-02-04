Чому фото з орбіти не сподобалося модератору?

На початку лютого 2026 року астронавт Дональд Петтіт поділився на Reddit фотографією, зробленою з борту Міжнародної космічної станції. На знімку видно пасажирський літак, який пролітав на величезній відстані під станцією. Сам кадр був зроблений ще у 2024 році, але опублікований 1 лютого 2026 року в спільноті r/Aviation, пише Dexerto.

Дональд Петтіт, який нині є найстаршим діючим астронавтом NASA, не вперше ділиться такими матеріалами. Його знімки Землі, атмосфери та космічних об’єктів регулярно з’являються в соцмережах, зокрема на його сторінці в Instagram, і зазвичай отримують схвальні відгуки.

Однак цього разу один із модераторів вирішив видалити публікацію. Причина формальна і водночас абсурдна для багатьох користувачів – фото нібито було "занадто розмитим".

У правилах багатьох сабреддітів справді є пункт про видалення "низькоякісних" або "low effort" дописів, але застосування його до кадру, зробленого з орбіти Землі, спричинило справжній шквал критики.



Кадр з літаком, зроблений з орбіти Землі / Фото Дональда Петтіта

Реакція спільноти була швидкою. Користувачі почали вимагати повернути допис і пояснити рішення. Невдовзі інший модератор під ніком Flying_Wrenches публічно визнав помилку. Він вдався до цілком традиційного пояснення, яке часто виглядає як вигадане: до команди нещодавно долучилися нові люди, які ще не повністю розібралися з контекстом і нюансами правил. Фото було відновлено, а ситуацію пообіцяли більше не повторювати.

У коментарях модератор також зауважив, що говорити про "погану якість" недоречно, якщо врахувати відстань у приблизно 400 кілометрів між камерою та об’єктом зйомки. Для таких умов сам факт, що літак взагалі помітний, уже є технічним досягненням.

Дійсно, хоча літаки для нас на Землі здаються величезними, розгледіти їх з орбіти дуже важко. Земна авіація зазвичай літає не вище 10 кілометрів, а МКС перебуває на висоті 400 – 420 кілометрів над поверхнею планети й до того ж рухається зі швидкістю близько 27 600 кілометрів на годину.

Вибачень було недостатньо

Попри вибачення, частина користувачів не заспокоїлася, пише Futurism. Деякі прямо заявляли, що модератор, який ухвалив початкове рішення, не повинен виконувати цю роль через "вкрай слабке судження". Інші іронізували, що тепер йому знадобиться багато часу, перш ніж знову активно модерувати обговорення. Звучали й типові для платформи жарти про надмірно ревних модераторів.

Шановні модератори, будь ласка, покажіть NASA, як робити кращі знімки з космосу, щоб не довелося їх видаляти,

– іронічно написав користувач, який першим підняв це питання.

Цей випадок став лише одним із кількох резонансних конфліктів навколо модерації на Reddit за останні місяці.

Раніше спільноту r/Art тимчасово закрили після того, як модератор видалив допис художника про продаж власних робіт, що змусило адміністрацію Reddit втрутитися.

А репер A$AP Rocky публічно критикував модераторів HipHopHeads за видалення постів, пов’язаних із просуванням його альбому "Don’t Be Dumb".

Історія з фото з МКС показала, наскільки формальний підхід до правил може виглядати відірваним від реальності. Навіть коли йдеться про унікальний та явно корисний контент, створений у космосі, людський фактор у модерації все ще здатен звести все до одного кліку кнопки "Delete".

Хто такий Дональд Петтіт?

Дон Петтіт (саме так зазвичай його називають, скорочуючи ім'я) – досвідчений астронавт NASA, хімік і науковець, який здійснив чотири космічні місії та став відомим завдяки інноваційним науковим експериментам і захоплюючій космічній фотографії.

Він народився у Сілвертоні, штат Орегон, і здобув ступінь бакалавра з хімічної інженерії в Орегонському державному університеті. У 1996 році його було відібрано до програми NASA для підготовки астронавтів.



Дональд Петтіт / Фото NASA

Петтіт брав участь у чотирьох космічних місіях на Міжнародну космічну станцію:

Expedition 6 (2002 – 2003) – перша місія, під час якої він служив науковим офіцером протягом шести місяців.

Space Shuttle (2008) – участь у місії шаттла для доставки вантажів на МКС.

Expedition 30/31 (грудень 2011 – липень 2012) – 193 дні в космосі, під час яких він захопив перший комерційний вантажний корабель SpaceX Dragon за допомогою роботизованої руки​.

Expedition 71/72 (вересень 2024 – квітень 2025) – найновіша місія тривалістю 220 днів, під час якої екіпаж здійснив 3520 обертів навколо Землі.

Петтіт відомий своїми інноваційними експериментами "науки можливостей", які він проводить, використовуючи підручні матеріали на МКС. Він досліджував поведінку води в умовах мікрогравітації, технології очищення води, ріст рослин у космосі та поведінку вогню в космічних умовах. Один із його найвідоміших експериментів продемонстрував електростатичні орбіти в мікрогравітації за допомогою в'язальних спиць і заряджених крапель води, що може бути корисним для розуміння поведінки заряджених частинок у магнітному полі Землі та проєктування майбутніх космічних систем.

Петтіт також експериментував зі змішуванням частинок різної щільності, щоб дослідити процеси формування планет, і вивчав утворення льоду в мікрогравітації за допомогою поляризованого світла.

Дон Петтіт здобув визнання як один із найталановитіших космічних фотографів серед астронавтів. Він зробив сотні тисяч фотографій із МКС, зокрема захоплюючі знімки земних міст вночі, атмосферного світіння, треків зірок і самої космічної станції. Його роботи часто виконуються з купола МКС – модуля із сімома вікнами, який забезпечує приголомшливі види на Землю. Петтіт розглядає свої фотографії як перетин мистецтва та науки, поєднуючи естетичну цінність із науковими спостереженнями природних явищ.