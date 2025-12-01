Що вже відомо про спалах?

Новий місяць почався з того, що вже першого грудня у північно-західній частині сонячного диска відбувся спалах потужністю X1.95. Його джерелом стала відома активна область AR4274, яка раніше протягом листопада вже спричинила п'ять спалахів класу X, включаючи найпотужніший цього року X5.1, що стався 11 листопада, пише 24 Канал.

Після 15 листопада AR4274 зникли з поля зору, заховавшись за краєм сонячного диска під час обертання зорі. Хоча науковці висловлювали надії на те, що регіон заспокоїться й розпадеться за наступні два тижні, цього не сталося. Спочатку вчені спостерігали ознаки "багатьох корональних викидів маси" 25 листопада, які, на щастя, не мали шансу до нас дістатися. Тепер, коли регіон пройшов ще трохи свого шляху, ми маємо новий вибух.

Оскільки область ще не повністю показалася з-за краю диска, реальна потужність спалаху X1.95, швидше за все, була вищою, ніж зареєстровано. Знімки з коронографів показали супутній корональний викид маси, пише SolarHam.



AR4274 обведено ліворуч / Фото SDO/NASA/SolarHam

Чи будуть через це магнітні бурі?

З майже 100-відсотковою імовірністю магнітної бурі через спалах X1.95 не буде. Оскільки плями розташовані під дуже далеким від нас кутом, корональний викид майже напевно не полетить у бік Землі.

Проте поява плям і сам спалах означають одне: цей регіон не заспокоївся, а отже буде проявляти активність і надалі. У процесі обертання зорі плями будуть усе більше наближатися до точки, з якої шлях будь-якого потенційного викиду перетинатиметься з земною орбітою. Це означає, що в наступні два тижні ми побачимо більше новин про спалахи, викиди та магнітні бурі.

Оскільки наука не вміє прогнозувати ці події наперед, нам залишається говорити лише про потенціал тієї чи іншої плями, вивчаючи її магнітні властивості. Наразі оновлених даних про AR4274 немає, але область явно не втратила своїх можливостей до утворення магнітних збурень на Землі.