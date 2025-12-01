Что уже известно о вспышке?

Новый месяц начался с того, что уже первого декабря в северо-западной части солнечного диска произошла вспышка мощностью X1.95. Его источником стала известная активная область AR4274, которая ранее в течение ноября уже вызвала пять вспышек класса X, включая самый мощный в этом году X5.1, произошедший 11 ноября, пишет 24 Канал.

После 15 ноября AR4274 исчезли из поля зрения, спрятавшись за краем солнечного диска во время вращения звезды. Хотя ученые выражали надежды на то, что регион успокоится и распадется за следующие две недели, этого не произошло. Сначала ученые наблюдали признаки "многих корональных выбросов массы" 25 ноября, которые, к счастью, не имели шанса до нас добраться. Теперь, когда регион прошел еще немного своего пути, мы имеем новый взрыв.

Поскольку область еще не полностью показалась из-за края диска, реальная мощность вспышки X1.95, скорее всего, была выше, чем зарегистрировано. Снимки с коронографов показали сопутствующий корональный выброс массы, пишет SolarHam.



AR4274 обведены слева / Фото SDO/NASA/SolarHam

Будут ли из-за этого магнитные бури?

С почти 100-процентной вероятностью магнитной бури из-за вспышки X1.95 не будет. Поскольку пятна расположены под очень далеким от нас углом, корональный выброс почти наверняка не полетит в сторону Земли.

Однако появление пятен и сама вспышка означают одно: этот регион не успокоился, а значит будет проявлять активность и в дальнейшем. В процессе вращения звезды пятна будут все больше приближаться к точке, из которой путь любого потенциального выброса будет пересекаться с земной орбитой. Это означает, что в следующие две недели мы увидим больше новостей о вспышках, выбросах и магнитных бурях.

Поскольку наука не умеет прогнозировать эти события заранее, нам остается говорить только о потенциале того или иного пятна, изучая его магнитные свойства. Сейчас обновленных данных о AR4274 нет, но область явно не потеряла своих возможностей к образованию магнитных возмущений на Земле.