Хроника крупнейшей солнечной вспышки: как это было?

Рекордная вспышка 2025 года возникла около 12 часов дня 11 ноября (по Киеву) из активной области солнечных пятен AR4274, которая в течение предыдущей недели демонстрировала исключительную активность. Согласно данным Европейского космического агентства и бельгийского Королевского метеорологического института, мощность этой вспышки в 3-5 раз превысила все предыдущие события 2025 года, а по энергетическому выходу оказалась в 10 – 20 раз сильнее, пишет 24 Канал.

Смотрите также Полярные сияния снова охватили планету: самые эпические фото со всего мира

Важно отметить, что в этом году Солнце вспыхивало и на уровне X9.0, но тот взрыв случился на обратной стороне Солнца и никак не повлиял на нас. Поэтому ученые не учитывают его в своих импровизированных "рейтингах мощности". Они обращают внимание на те события, что происходят на обратной к нам стороне звезды и/или влияют на Землю.

Активная область пятен AR4274 длительное время демонстрировала сложную бета-гамма-дельта магнитную конфигурацию, которая является самой опасной с точки зрения генерации мощных вспышек. По данным наблюдений, ранее эта зона выросла почти на 50 процентов всего за одни сутки, что чрезвычайно много. Место взрыва расположилось к юго-востоку от основного солнечного пятна, где пересекались участки с противоположной магнитной полярностью.



Эта большая группа солнечных пятен все еще имеет очень сложную структуру, как можно увидеть на сравнении. Синий и красный в центральном изображении обозначают противоположные магнитные полярности. Третье фото показывает изображение в полном ультрафиолетовом диапазоне (FUV) в момент пика вспышки. Белый цвет – это сама вспышка / Фотоколлаж Solar-Terrestrial Centre of Excellence Search

Первые последствия солнечной вспышки Земля почувствовала почти немедленно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое путешествует со скоростью света, достигло Земли за восемь минут. Это привело к ионизации верхних слоев атмосферы над Европой, Африкой и Азией, которые на тот момент находились на дневной стороне планеты. Зарегистрированы сильные нарушения радиосвязи уровня R3 по классификации NOAA, которые продолжались около часа. В целом вспышка инициировала умеренный радиационный шторм уровня S2.

По данным сайта Solar Influences Data Analysis Center Королевской обсерватория Бельгии, радиовзрыв, сопровождавший событие, достиг беспрецедентной интенсивности 53 тысячи единиц солнечного радиопотока на частоте 1415 мегагерц, что стало самым сильным радиовзрывом из всех предыдущих вспышек в этой активной области AR4274. Это повлекло нарушение работы спутниковых навигационных систем и авиационной радиосвязи.



Первые последствия вспышки – радиационная буря и помехи в радиосвязи / Фото SpaceWeatherLive

Планетарные нейтронные мониторы также зафиксировали повышение уровня наземного излучения (Ground Level Enhancement, GLE), то есть увеличение фонового излучения на уровне Земли. Сейчас в этом солнечном цикле было только четыре случая GLE, а вспышка X5.16 превосходит их в 3 – 7 раз.

GLE можно измерить в тех случаях, когда солнечные заряженные частицы имеют достаточную энергию, чтобы проникнуть сквозь защиту магнитного поля планеты и добраться до поверхности Земли. Такие события требуют энергий выше 400 Мегаэлектронвольт (МэВ). Обычно солнечные энергетические частицы поступают к нам с энергией 10 – 100 МэВ, но в этот раз поток превышал 500 МэВ.

Корональный выброс массы: скорость и траектория

Менее чем через час после пика вспышки коронографы спутников SOHO и GOES-19 начали фиксировать едва заметную тень коронального выброса массы (КВМ). Еще чуть позже было окончательно подтверждено, что выброс состоялся.

Анализ радиовзрывов типа II и IV показал, что скорость ударной волны выброса составляла около 1350 километров в секунду.

По другим оценкам, корональный выброс двигался со скоростью до 1450-1950 километров в секунду.

Для сравнения, типичные корональные выбросы путешествуют со скоростью 500 – 700 километров в секунду и преодолевают расстояние до Земли за трое суток. Предыдущие выбросы от этой же активной области 9 и 10 ноября имели скорости 650 и 1150 километров в секунду соответственно и достигали планеты за двое суток. Таким образом, выброс 11 ноября оказался самым быстрым из серии.

Поэтому, впоследствии коронографические изображения показали полнодисковое гало, направленное прямо к Земле. Наблюдения с космического аппарата STEREO-A подтвердили исключительную скорость события – так называемые J-графики демонстрировали растущий наклон последовательных линий, что указывало на ускорение выбросов.

Эта необычайная скорость сократила время прибытия плазменного потока. Вместо ожидаемых трех суток выброс должен был достичь Земли уже вечером 12 ноября или в начале суток 13 ноября.

Последствия КВМ

Вспышка X5.16 стала третьей в серии мощных событий. Первые две вспышки классов X1.7 и X1.2 произошли 9 и 10 ноября соответственно, и каждая сопровождалась собственным корональным выбросом. Все три выброса двигались в направлении Земли, создавая угрозу объединения и усиления друг друга. Существовала вероятность, что их сочетание приведет к усилению магнитной бури с предусмотренного уровня G4 до максимального G5.

К счастью, этого не произошло. X1.7 и X1.2 прибыли в начале дня 12 ноября. Британская геологическая служба подтвердила, что первые два выброса объединились еще в межпланетном пространстве еще до прибытия на Землю.

Но третий выброс, от X5.16, прибыл отдельно. По оценкам специалистов Европейского космического агентства, он не успел полностью слиться с двумя предыдущими выбросами и просто запустил свои собственные возмущения.

Магнитная буря

Центр прогнозирования космической погоды NOAA выдал предупреждение о строгом уровне геомагнитной бури G4 на 12 ноября. Это второй по силе уровень в пятибалльной шкале.

Британское метеорологическое управление даже предупреждало о возможности достижения экстремального уровня G5 в течение суток.

Первые два корональных выброса вызвали магнитную бурю уровня G4. В течение всей первой половины дня они колебались, но в основном удерживались на G3.

Когда же пришло время следующей бури, вызванной X5.16, магнитометры показывали Kp-индекс (общее количество солнечного ветра, которое в конкретный момент взаимодействует с магнитным полем) на уровне 7, что соответствует буре уровня G3.

Несмотря на все опасения, что буря вырастет до максимального уровня, она так и не вышла за пределы G3, который остается актуальным и 13 ноября (по состоянию на 8:30 утра).

Последствия

Предупреждение о геомагнитных бурях высокого уровня заставило космическое агентство Blue Origin отложить запуск миссии ESCAPADE из-за потенциального воздействия на космический аппарат. Операторы энергосетей, радиосистем и спутников получили заблаговременные оповещения для подготовки к возможным сбоям. Но были ли случаи аварий, пока неизвестно.

На данный момент единственными последствиями магнитной бури, которые можно было наблюдать, стали яркие полярные сияния, которое охватило регионы планеты вплоть до 30 градуса широты, где находится Флорида. В Украине о них не сообщали, но сияния видели в Чехии и Австрии.

Эти полярные сияния наблюдали жители Миннесоты, что в США / Фото Алекси Хансен и Джо Нельсона

Еще больше снимков из Миннесоты, где сияния были одними из самых эпических на планете / Фото @gtzhutch на X и @erikjfritsch на X

Еще одно фото опубликовали из агломерации Тайнсайд, что в Северо-Восточной Англии. На снимке видно маяк Святой Марии:



Полярное сияние в Тайнсайде, Англия / Фото Пола Эпплби