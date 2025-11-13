Как это было?

Полярные сияния 11 и 12 ноября были одними из самых эпических небесных шоу этого года. Спровоцированные солнечной активностью, они заставили миллионы людей выйти на улицу с камерами и телефонами. Социальные сети мгновенно взорвались тысячами снимков: от профессиональных астрофотографов до случайных свидетелей, которым посчастливилось быть в нужном месте в нужное время, пишет 24 Канал.

Яркие сияния в течение нескольких дней красят небо в разных частях мира из-за последовательности корональных выбросов массы на Солнце. Хотя за последнюю неделю ученые зафиксировали их очень много, главными виновниками являются вспышки, классифицированные как X1.7 и X1.2, произошедшие 9 и 10 ноября, а также X5.16, появившийся 11 ноября. Каждый из них закончился корональным выбросом массы, которые пронеслись по космосу и ударили по магнитному полю Земли.



Полярные сияния 11 и 12 ноября. Это фото сделали в Финляндии / Фото Lorenzo Mirandola

Полярные сияния возникают, когда потоки заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем, взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это зрелищное небесное явление происходит в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Когда поток заряженных частиц, состоящий из протонов, электронов и ядер гелия, проникает в верхние слои атмосферы (преимущественно в термосферу), эти частицы сталкиваются с атомами и молекулами газов, входящих в ее состав, в частности с кислородом и азотом. Вследствие этих столкновений атомы газов возбуждаются и излучают свет, который мы наблюдаем как полярное сияние.

Цвет полярного сияния зависит от того, с какими именно газами взаимодействуют солнечные частицы и на какой высоте это происходит:

Зеленый цвет, который встречается чаще всего, возникает при столкновении заряженных частиц с атомами кислорода на высоте от 100 до 250 километров. Этот процесс относительно медленный.

Красное свечение также образуется благодаря атомам кислорода, но на больших высотах. Этот процесс еще медленнее, чем тот, что создает зеленый свет.

Розовые и фиолетовые оттенки появляются в результате взаимодействия частиц с азотом.

Недавно было обнаружено, что взаимодействие с частицами углекислого газа может создавать сияние на более низких высотах, около 90 километров, как писало издание Space.com.



Полярное сияние / Фото Lorenzo Mirandola

Обычно полярные сияния наблюдаются в высоких широтах. Однако, во время сильных магнитных бурь, вызванных мощными корональными выбросами массы на Солнце, география явления может значительно расширяться, и сияния становятся видимыми в более низких широтах. Украина очень редко попадает в зону видимости сияний, но мы знаем случаи, когда они доходили аж так далеко на юг.

На этот раз, сияния видели в Чехии, которая находится на тех же широтах, что и Украина:



Полярное сияние в Чехии / Фото @an_ett_ в Threads

Также небо раскрасилось в Австрии. Это показали на видео

Полярные сияния в Австрии: видео

На этот раз самые яркие сияния видели в США и Канаде. Количество снимков оттуда просто поражает. Следующий снимок, например, сделали в Фербенксе, что на Аляске:



Один из целой серии снимков полярных сияний на Аляске / Фото Майи Хартвигсен

Следующий снимок сделали аж в штате Джорджия. Он находится на юге страны, рядом с Флоридой, аж на тридцатых градусах широты, что очень далеко для среднестатистических сияний.



Полярное сияние в штате Джорджия / Фото Раеанны Чаннер



Полярное сияние в штате Айова, США / Фото Ани Торрес



Полярное сияние в штате Айова, США / Фото Ани Торрес

Следующее фото, где полярное сияние похоже на огромную птицу, сделали на Аляске:



Этот снимок, хоть и не очень качественный, показывает сияние в форме птицы, которое "поймали" на Аляске / Фото Jasmin Chandler / Опубликовал в Threads Джеймс Спанн

Еще несколько замечательных кадров поступило из Исландии. Там полярные сияния не являются редкостью, ведь остров находится далеко на севере, на одних широтах с Норвегией, Швецией и Финляндией.



Полярное сияние над лютеранской церковью Гатльгримскиркья в Рейкьявике, Исландия / Фото Марселя Лефиа



Полярное сияние над лютеранской церковью Гатльгримскиркья в Рейкьявике, Исландия / Фото Марселя Лефиа

К сожалению, из Украины пока не поступало информации о видимых сияниях. Большая часть страны в течение двух прошлых ночей была покрыта облаками, что перекрывали взгляд на небо.

Однако у нас еще есть шанс. Группа солнечных пятен AR4274 до сих пор не спряталась за восточный край солнечного диска, продолжая раз за разом вспыхивать и выбрасывать все новые волны плазмы. Хотя она теперь по большей части будет лететь мимо Земли, масштабы выбросов настолько велики, что хотя бы часть, но задевает нас.

Согласно прогнозам NOAA, 13 ноября все еще возможны бури на уровне G4, что может быть ощутимо в Украине.