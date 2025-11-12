Как это было?
На этот раз на Земле наблюдали не только северное, но и южное сияние. Так, жители Австралии сообщили о цветах в небе вместе с канадцами и американцами. Магнитная буря была такой сильной, что авроры дошли даже до южных штатов США, пишет 24 Канал.
Смотрите также На Солнце произошла самая сильная вспышка 2025 года: что будет с Землей
Еще несколько дней назад ученые предсказали, что нас ждет мощная магнитная буря, которых мы не видели достаточно давно. Прогнозы показывали уровни возмущений от G3 до G4, что соответствует сильному и суровому уровням.
- Все началось около 3:30 ночи, когда приборы на Земле зафиксировали прибытие первых порций коронального выброса массы. Сейчас трудно сказать точно, какая именно из вспышек его породила, поскольку в течение недели солнечное пятно AR4274 выбросило их очень много, по несколько в день, а некоторые из них просто сливались в один поток. Однако, судя по срокам и скорости волны, это может быть следствие от сильной вспышки 10 ноября.
- Почти сразу после этого количество солнечного ветра достигло критической точки, чтобы начать магнитную бурю на уровне G1.
- Лишь через 15 минут ученые уже сообщали о росте до G2. Стоит отметить, что обычно такой переход между силой бури занимает несколько часов.
- Уже в 4 утра сообщили о G3.
- В 4:30 сила магнитной бури достигла G4.
Ареал распространения полярных сияний в ночь на 12 ноября 2025 года / Фото NOAA
В это время сияния спустились к таким штатам, как Орегон, Небраска, Айова, Огайо. Одни из самых ярких фото поступают из штата Миннесота, что на границе с Канадой.
Полярные сияния в Миннесоте, США / Коллаж 24 Канала / Фото Thomas Valine в Threads
- После этого за менее чем два часа буря резко упала до уровня G1 в 6:15 утра, чтобы почти сразу снова поползти вверх.
- Через несколько минут ученые снова объявили о G2 и сразу же о G3.
- Через 45 минут магнитометры снова показывали G4, а полярные сияния были сфотографированы в США вплоть до Флориды, Техаса, Аризоны и Алабамы на юге, пишет Spaceweather.
- К 10 утра мощность бури снизилась до уровня G1, на котором находится до сих пор (по состоянию на 10:40 утра).
Эти снимки опубликовали американские и канадские пользователи соцсети X:
В Украину, к сожалению, полярные сияния не дошли. Хотя на момент обоих максимумов магнитной бури на нашей стороне планеты все еще была ночь, круг сияний сместился западное полушарие, тогда как в восточном зацепило только северные страны.
Эти фото опубликовали американские и канадские пользователи Threads:
Что надо знать о магнитных бурях?
Геомагнитные бури возникают, когда корональный выброс массы (КВМ) попадает в атмосферу Земли. Полярные сияния возникают из-за взаимодействия солнечных частиц с различными типами молекул газа в атмосфере Земли. Кислород отвечает за зеленое и красное свечение, тогда как азот создает синие, красноватые, розовые и фиолетовые оттенки.
Кроме визуального зрелища, шторм G4 имеет технологические последствия. Центр прогнозирования космической погоды предупреждал, что такое сильное событие может повлиять на электросеть, системы связи и нарушить некоторые сигналы GPS. Например, люди, которые используют высокоточные GPS-системы, должны осознавать возможное ухудшение сигнала. Сильные геомагнитные бури также могут привести к нарушению работы спутников на низкой околоземной орбите и деградации радиосвязи.