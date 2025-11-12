Як це було?

Цього разу на Землі спостерігали не лише північне, але й південне сяйво. Так, мешканці Австралії повідомили про кольори в небі разом із канадцями та американцями. Магнітна буря була такою сильною, що аврори дійшли навіть до південних штатів США, пише 24 Канал.

Ще кілька днів тому науковці передбачили, що на нас чекає потужна магнітна буря, яких ми не бачили досить давно. Прогнози показували рівні збурень від G3 до G4, що відповідає сильному та суворому рівням.

Усе почалося близько 3:30 ночі, коли прилади на Землі зафіксували прибуття перших порцій коронального викиду маси. Наразі важко сказати точно, який саме зі спалахів його породив, оскільки протягом тижня сонячна пляма AR4274 викинула їх дуже багато, по кілька на день, а деякі з них просто зливалися в один потік. Однак, судячи з термінів і швидкості хвилі, це може бути наслідок від сильного спалаху 10 листопада.

Майже відразу після цього кількість сонячного вітру досягла критичної точки, щоб розпочати магнітну бурю на рівні G1.

Лише через 15 хвилин учені вже повідомляли про зростання до G2. Варто зазначити, що зазвичай такий перехід між силою бурі займає кілька годин.

Уже о 4 ранку повідомили про G3.

О 4:30 сила магнітної бурі досягла G4.



Ареал поширення полярних сяйв у ніч на 12 листопада 2025 року / Фото NOAA

У цей час сяйва спустилися до таких штатів, як Орегон, Небраска, Айова, Огайо. Одні з найяскравіших фото надходять зі штату Міннесота, що на кордоні з Канадою.



Полярні сяйва у Міннесоті, США / Колаж 24 Каналу / Фото Thomas Valine у Threads

Після цього за менш як дві години буря різко впала до рівня G1 о 6:15 ранку, щоб майже відразу знову поповзти вгору.

За кілька хвилин науковці знову оголосили про G2 і відразу ж про G3.

Через 45 хвилин магнітометри знову показували G4, а полярні сяйва були сфотографовані в США аж до Флориди, Техасу, Аризони та Алабами на півдні, пише Spaceweather.

До 10 ранку потужність бурі знизилась до рівня G1, на якому перебуває й досі (станом на 10:40 ранку).

Ці знімки опублікували американські та канадські користувачі соцмережі X:

До України, на жаль, полярні сяйва не дійшли. Хоча на момент обох максимумів магнітної бурі на нашому боці планети все ще була ніч, коло сяйв змістилося західну півкулю, тоді як у східній зачепило лише північні країни.

Ці фото опублікували американські та канадські користувачі Threads:

Що треба знати про магнітні бурі?

Геомагнітні бурі виникають, коли корональний викид маси (КВМ) потрапляє в атмосферу Землі. Полярні сяйва виникають через взаємодію сонячних частинок із різними типами молекул газу в атмосфері Землі. Кисень відповідає за зелене та червоне світіння, тоді як азот створює сині, червонуваті, рожеві та фіолетові відтінки.

Окрім візуального видовища, шторм G4 має технологічні наслідки. Центр прогнозування космічної погоди попереджав, що така сильна подія може вплинути на електромережу, системи зв'язку та порушити деякі сигнали GPS. Наприклад, люди, які використовують високоточні GPS-системи, мають усвідомлювати можливе погіршення сигналу. Сильні геомагнітні бурі також можуть призвести до порушення роботи супутників на низькій навколоземній орбіті та деградації радіозв'язку.