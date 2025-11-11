Що відомо?

Подія, про яку щойно сповістили вчені, відбулася в добре знайомій нам області сонячних плям AR4274. Як повідомляє SpaceWeatherLive, сила вибуху становить рекордні X5.16, пише 24 Канал.

Група плям AR4274 відзначилася великими спалахами від M до X за останній тиждень, починаючи з 4 листопада. Вона раз за разом продукує не лише вибухові події, а й корональні викиди маси. Ці викиди здебільшого летять у наш бік, через що магнітні бурі на Землі майже не припиняються протягом останніх п'яти днів.

Досі найсильнішим спалахом, зафіксованим у 2025 році, був спалах класу X2.7, що стався 14 травня. Про це писало видання Space. Спалахи класу X є найпотужнішими, обганяючи за силою класи A, B, C, M, де A – це найслабший.

Перші наслідки вже тут

Перші наслідки ми вже відчули. Річ у тім, що спалахи супроводжується рентгенівським та ультрафіолетовим випромінюванням, яке поширюється в просторі швидкістю світла. Це означає, що для досягнення Землі йому потрібно стільки ж, скільки й світлу – близько восьми хвилин. Від цього випромінювання завжди страждає лише денна сторона планети, а наразі це Європа, включно з Україною. Наслідки – порушення радіозв'язку через іонізацію верхніх шарів атмосфери та радіаційні шторми. Згідно з інформацією SpaceWeatherLive, наразі на планеті спостерігається слабкий радіаційний шторм на рівні S1.

Ці сплески електромагнітного випромінювання – це не те саме, що й корональний викид маси (КВМ), який являє собою фізичний викид сонячної матерії. Він рухається значно повільніше, ніж випромінювання й долає відстань до Землі в середньому за три дні. Найшвидші можуть досягати планети за день, а найповільнішим може знадобитися 5 днів.

Зазначимо, що не кожен спалах супроводжується викидом, але потужні спалахи часто їх спричиняють.

Наразі невідомо, чи був корональний викид маси цього разу. Річ у тім, що спалахи можуть тривати багато годин, а КВМ фіксують не відразу. Для цього науковцям потрібно спочатку отримати знімки з супутників і проаналізувати їх.

Тож про наявність викиду ми дізнаємось пізніше.

Що якщо викид буде?

Якщо КВМ таки відбудеться, Земля ризикує зіткнутися з найсильнішою магнітною бурею року. КВМ контактують із земним магнітним полем, яке відбиває сонячні частинки. Але деяка кількість протонів усе ж проривається крізь цей щит. Контактуючи з газами в атмосфері, ця сонячна плазма може створювати видовищні полярні сяйва.

Однак цей швидкий і дуже агресивний потік також загрожує пошкодженням наших технологій – електромереж, трансформаторів, численних супутників зв'язку, GPS, інтернету тощо.

Спалах X5.16 здатен спричинити магнітні бурі на найсильнішому рівні G5,наслідки яких відчутні в Україні.

G5 – це екстремальний рівень магнітної бурі за офіційною класифікацією NOAA. Тут можуть виникнути широкомасштабні проблеми з контролем напруги та захисними системами, деякі електромережі можуть зазнати повного колапсу або відключення електроенергії. Можливе пошкодження трансформаторів. На супутниках виникає поверхневий заряд, проблеми з орієнтацією, висхідним/нисхідним зв'язком та відстеженням положення. Струми в дротах можуть досягати сотень ампер, радіозв'язок може бути недоступний у багатьох районах протягом одного-двох днів, супутникова навігація може погіршитися на кілька днів, низькочастотна радіонавігація може не працювати годинами, а полярне сяйво може спостерігатися на 40 градусі широти й іще далі на південь, накриваючи Україну.

G4 – це суворий рівень, він дещо слабший, але теж небезпечний для технологій. Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи відключають ключові об'єкти від мережі частіше, ніж на рівні G3, й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти, тобто аж до Криму.