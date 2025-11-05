Якими будуть магнітні бурі й коли їх чекати?

Протягом останньої доби орбітальні супутники зафіксували чотири спалахи, які варті уваги. На щастя, не всі з них загрожують Землі, оскільки не кожен супроводжувався корональним викидом маси (КВМ), пише 24 Канал.

Першим був спалах класу М3.5 з плями AR4274. Він породив перший корональний викид маси, який прямує до нас. Очікується, що його вплив ми можемо відчути 6 листопада, тож це означає, що потік є швидшим, ніж зазвичай. Здебільшого потоки плазми Сонця рухаються до нас протягом трьох днів, але цей добереться за два. Спостереження показують, що основні компоненти викиду не спрямовані до Землі, пише solen.info, тож нас зачепить лише частково. Можлива магнітна буря на рівні G1.

Через кілька годин, близько восьмої вечора 4 листопада, відбувся вибух X-класу, класифікований як X1.8. Він також походив від сонячної плями під номером AR4274. Після нього спостерігалося асиметричне повне гало коронального вибуху, яке було видиме на зображеннях супутника GOES-19. Основна частина викиду також не спрямована до Землі, проте ударні ефекти можливі 6 або 7 листопада на рівні щонайменше G1. При цьому науковці не виключають, що ефект може бути й сильнішим.

Ще через кілька годин, майже о пів на першу ночі, зафіксували спалах потужністю X1.1 з поки що не пронумерованої плями, яка на момент вибуху була прихована за краєм сонячного диска. Експерти припускають, що реальна потужність цього спалаху могла бути вищою, оскільки частина випромінювання була заблокована краєм зорі, пише Spaceweather. Хоча цей спалах, як зазначають, також породив КВМ, він навряд чи нам загрожує, оскільки його джерело перебуває поза видимим сонячним диском, а тому потік спрямований убік від планети.

Нарешті, останнім зафіксували М1.7 з плями AR4272, який не мав жодних КВМ.

Таким чином слід очікувати, що 6 і 7 листопада Земля зіткнеться з невеликими магнітними бурями від G1 до G2, які не будуть відчутні в Україні. Прогноз NOAA вже відобразив ці зміни.

G1 або незначний рівень. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

G2 або помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

Чому це не збігається з попередніми прогнозами?

Ви можете помітити, що ці дані не збігаються з попередніми прогнозами, які ми публікували в понеділок. Цьому є просте пояснення. Річ у тім, що прогнозування магнітних збурень можливе лише в короткостроковій перспективі й лише на основі поточних спостережних показників. Простіше кажучи, вчені дивляться на знімки з супутників і роблять висновки на наступні кілька днів. Якщо вони не бачать на них жодних КВМ, це означає, що бурі не буде. Якщо ж викид був, вони перевіряють його напрямок, силу, швидкість та інші параметри, щоб змоделювати момент прибуття і потужність взаємодії з магнітним полем Землі.

Проблема в тому, що наука не вміє прогнозувати ні спалахи, ні корональні викиди маси, ні їхню потужність, ні напрямок, ні інші показники. Тож усе, що нам залишається, – це спостереження за фактичними показниками.

Тож попередні прогнози були зроблені на основі фактичних даних спостережень, які відрізнялися. Тепер, коли відбулися спалахи М3.5 та X1.8, ці прогнози корегують.

Зверніть увагу: раніше ми детально розповіли про те, чому більшість прогнозів у мережі хибні, де шукати правду і як узагалі прогнозують магнітні бурі. Тут повністю розкрито весь процес і його складність.