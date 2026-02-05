Що сталося на Сонці?

У ніч із 1 на 2 лютого Сонце видало спалах класу X8.1. За піковим рентгенівським випромінюванням це третій найпотужніший спалах поточного сонячного циклу. Уже після основного піку спостерігалося вторинне підсилення випромінювання рівня X1.5, що вказує на складну та нестабільну магнітну перебудову в активній області, пише 24 Канал.

Менш ніж за годину та сама сонячна область згенерувала ще один спалах – цього разу класу X2.8. Обидві події пов’язані з активною сонячною плямою AR4366, яка швидко зросла й стала однією з найбільших на видимому диску Сонця.



Група сонячний плям AR4366, якою вона була 3 лютого 2026 року / Фото Джеймса Кевіна Тая

Але нам пощастило: зображення з коронографів показали лише слабку хвилю коронального викиду маси, спрямовану переважно на північний схід. Викид плазми був малопомітним, що одразу знизило очікування сильних наслідків.

Вчені кажуть, що причиною того, чому більшість із десятків спалахів не породили викидів, а X8.1 запустив лише слабкий, є надзвичайно сильне магнітне поле області. Воно фактично замкнуло матерію в клітці, не дозволяючи їй вивергатися в космос.

Для спостерігачів це стало розчаруванням, адже яскраві X-спалахи часто асоціюються з видовищними геомагнітними бурями та полярними сяйвами на Землі, хоч і несуть загрозу нашим технологіям.

Початково науковці припускали, що Земля уникне удару й магнітної бурі взагалі не буде. Однак згодом почали лунати обережні припущення про те, що потік сонячних частинок може незначним чином нас зачепити, пише SolarHam.

Якими будуть магнітні бурі?

Тож один із викидів таки досяг магнітосфери Землі ввечері 4 лютого. Удар спричинив коливання магнітного поля, які зафіксували обсерваторії по всьому світу. На станції Геологічної служби США в Боулдері відхилення становило близько 16 нанотесла – помітно, але замало для серйозних наслідків.

У підсумку замість сильної бурі сформувалися умови для слабкої та місцями помірної геомагнітної активності. 5 лютого зранку, о 6:45 за київським часом, розпочалася буря рівня G1, найслабшого з можливих, зазначає SpaceWeatherLive. За обережними прогнозами, іноді можливі короткочасні прояви рівня G2, однак загалом подія повинна минути без значного впливу на супутниковий зв’язок чи електромережі. Полярних сяйв ми в Україні не повинні бачити, адже такі слабкі збурення сюди зазвичай не добираються – потрібна сила G4.

Аналогічна ситуація збережеться й наступного дня, 6 січня, за прогнозами NOAA.

Загроза від плям зберігається

Окремої уваги заслуговує сама AR4366. Астрономи описують її як справжній "архіпелаг" – гігантське скупчення, ширше за Землю в десятки разів. Багато менших структур, яких ми не бачимо на більшості знімків, розкидані на сотні тисяч кілометрів. Сонячні плями є областями з нестабільним магнітним полем, які в якийсь момент можуть дійти до критичної точки нестабільності.

Поки що нас захищає та сама "клітка", яка утримує викиди, але якщо вона розімкнеться, Земля перебуватиме на шляху викидів протягом усього тижня, оскільки AR4366 зараз перебуває просто перед нашим полем зору. Науковці раніше оцінювали імовірність нових спалахів класу X у 30 відсотків, що є дуже великим показником для цього класу.