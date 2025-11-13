Як це було?

Полярні сяйва 11 і 12 листопада були одними з найепічніших небесних шоу цього року. Спровоковані сонячною активністю, вони змусили мільйони людей вийти на вулицю з камерами й телефонами. Соціальні мережі миттєво вибухнули тисячами знімків: від професійних астрофотографів до випадкових свідків, яким пощастило бути в потрібному місці в потрібний час, пише 24 Канал.

Яскраві сяйва протягом кількох днів фарбують небо у різних частинах світу через послідовність корональних викидів маси на Сонці. Хоча за останній тиждень учені зафіксували їх дуже багато, головними винуватцями є спалахи, класифіковані як X1.7 та X1.2, що відбулися 9 та 10 листопада, а також X5.16, що з'явився 11 листопада. Кожен з них закінчився корональним викидом маси, які пронеслися космосом і вдарили по магнітному полю Землі.



Полярні сяйва 11 і 12 листопада. Це фото зробили у Фінляндії / Фото Lorenzo Mirandola

Полярні сяйва виникають, коли потоки заряджених частинок, що викидаються Сонцем, взаємодіють з магнітним полем Землі. Це видовищне небесне явище відбувається у верхніх шарах атмосфери нашої планети. Коли потік заряджених частинок, що складається з протонів, електронів та ядер гелію, проникає у верхні шари атмосфери (переважно в термосферу), ці частинки зіштовхуються з атомами та молекулами газів, що входять до її складу, зокрема з киснем та азотом. Внаслідок цих зіткнень атоми газів збуджуються і випромінюють світло, яке ми спостерігаємо як полярне сяйво.

Колір полярного сяйва залежить від того, з якими саме газами взаємодіють сонячні частинки та на якій висоті це відбувається:

Зелений колір, який зустрічається найчастіше, виникає при зіткненні заряджених частинок з атомами кисню на висоті від 100 до 250 кілометрів. Цей процес відносно повільний.

Червоне світіння також утворюється завдяки атомам кисню, але на більших висотах. Цей процес ще повільніший, ніж той, що створює зелене світло.

Рожеві та фіолетові відтінки з'являються в результаті взаємодії частинок з азотом.

Нещодавно було виявлено, що взаємодія з частками вуглекислого газу може створювати сяйво на нижчих висотах, близько 90 кілометрів, як писало видання Space.com.



Полярне сяйво / Фото Lorenzo Mirandola

Зазвичай полярні сяйва спостерігаються у високих широтах. Проте, під час сильних магнітних бур, спричинених потужними корональними викидами маси на Сонці, географія явища може значно розширюватися, і сяйва стають видимими в нижчих широтах. Україна дуже рідко потрапляє в зону видимості сяйв, але ми знаємо випадки, коли вони доходили аж так далеко на південь.

Цього разу, сяйва бачили у Чехії, котра знаходиться на тих же широтах, що й Україна:



Полярне сяйво у Чехії / Фото @an_ett_ у Threads

Також небо розфарбувалося в Австрії. Це показали на відео

Полярні сяйва в Австрії: відео

Цього разу найяскравіші сяйва бачили у США та Канаді. Кількість знімків звідти просто вражає. Наступний знімок, наприклад, зробили у Фербенксі, що на Алясці:



Один із цілої серії знімків полярних сяйв на Алясці / Фото Майї Хартвігсен

Наступний знімок зробили аж у штаті Джорджія. Він знаходиться на півдні країни, поряд із Флоридою, аж на тридцятих градусах широти, що дуже далеко для середньостатистичних сяйв.



Полярне сяйво у штаті Джорджія / Фото Раєанни Чаннер



Полярне сяйво у штаті Айова, США / Фото Ані Торрес



Полярне сяйво у штаті Айова, США / Фото Ані Торрес

Наступне фото, де полярне сяйво схоже на величезного птаха, зробили на Алясці:



Цей знімок, хоч і не дуже якісний, показує сяйво у формі птаха, яке "зловили" на Алясці / Фото Jasmin Chandler / Опублікував у Threads Джеймс Спанн

Ще кілька чудових кадрів надійшло з Ісландії. Там полярні сяйва не є рідкістю, адже острів знаходиться далеко на півночі, на одних широтах з Норвегією, Швецією та Фінляндією.



Полярне сяйво над лютеранською церквою Гатльґрімскірк'я в Рейк'явіку, Ісландія / Фото Марселя Лефіа



Полярне сяйво над лютеранською церквою Гатльґрімскірк'я в Рейк'явіку, Ісландія / Фото Марселя Леіфа

На жаль, з України поки що не надходило інформації про видимі сяйва. Велика частина країни протягом двох минулих ночей була вкрита хмарами, що перекривали погляд на небо.

Однак у нас іще є шанс. Група сонячних плям AR4274 досі не заховалася за східний край сонячного диска, продовжуючи раз за разом спалахувати й викидати все нові хвилі плазми. Хоча вона тепер здебільшого летітиме повз Землю, масштаби викидів настільки великі, що хоча б частина, але зачіпляє нас.

Згідно з прогнозами NOAA, 13 листопада все ще можливі бурі на рівні G4, що може бути відчутно в Україні.