Будут ли магнитные бури?

Согласно имеющейся информации, нас ждет продолжение геомагнитного шоу, которое длится уже неделю, раз за разом порождая все новые бури. Анализ показал, что огромная вспышка 11 ноября все-таки закончилась корональным выбросом массы (КВМ). Гигантский поток солнечной материи летит к нам, но на этот раз все гораздо хуже, чем было до сих пор, пишет 24 Канал.

Ученые говорят, что скорость потока выше, чем это бывает в большинстве случаев. В основном КВМ путешествуют к нам в среднем 3 дня, но выбросы, прибывавшие в последние дни, долетали всего за два. Как теперь показало моделирование, X5.16 имеет колоссальную скорость в 1350 километров в секунду.

Для сравнения, в случае большинства других КВМ скорость составляет сравнительно скромные 500-700 километров в секунду.

Это означает, что волна плазмы поступит не 14 ноября, а гораздо быстрее. Предположительно, это произойдет под конец суток 12 ноября или в начале суток 13 ноября. По информации канала "Вселенная в кармане", вероятнее всего прибытие ожидается где-то во второй половине дня 12 ноября, однако непонятно, какого часового пояса касаются эти данные.

Но это еще не все. Дело в том, что к нам также летят два других КВМ, произошедших 9 и 10 ноября. Они были спровоцированы солнечными вспышками высокого класса мощности X. Их классифицировали как X1.7 и X1.2. Каждая из них способна вызвать магнитные бури от G3 до G4. Хотя пока все выглядит так, что они прибудут отдельно (первые два придут первыми, а за ними X5.16), но есть небольшая вероятность, что потоки по крайней мере частично объединятся и наложатся друг на друга, что приведет к росту конечной силы магнитной бури.

По состоянию на 14:00, на Земле наблюдают бурю на уровне G3, которая является следствием объединенных X1.7 и X1.2. Неизвестно, когда закончатся эти потоки. Они могут как исчезнуть за час или два, так и плавно перетечь в X5.16.

Последствия могут быть ощутимыми

Объединение всех трех выбросов может вызвать серьезные возмущения в магнитном поле нашей планеты, которых мы не видели с мая 2024 года, когда магнитная буря была настолько сильной, что полярные сияния зашли даже за экватор планеты.

Пока что Метеорологическое бюро Великобритании опубликовало предупреждение о геомагнитной буре "сильного" уровня G4, которая продлится с 12 до позднего вечера 13 ноября.

Но также есть шанс, что все превратится и на G5, что грозит еще большими последствиями.

Вот как NOAA классифицирует магнитные бури по силе:

G3 или сильный уровень. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

G4 или суровый уровень. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть вплоть до Крыма.

G5 или экстремальный уровень. Могут возникнуть широкомасштабные проблемы с контролем напряжения и защитными системами, некоторые электросети могут испытать полный коллапс или отключение электроэнергии. Возможно повреждение трансформаторов. На спутниках возникает поверхностный заряд, проблемы с ориентацией, восходящей/нисходящей связью и отслеживанием положения. Токи в проводах могут достигать сотен ампер, радиосвязь может быть недоступна во многих районах в течение одного-двух дней, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней, низкочастотная радионавигация может не работать часами, а полярное сияние может наблюдаться на 40 градусе широты и еще дальше на юг.

В безопасности ли люди?

Магнитные бури не угрожают человеку напрямую. Нас защищает магнитное поле, которое отражает солнечные частицы. Поэтому вам не нужно ничего делать, чтобы подготовиться к геомагнитной буре.

Однако, если вы хотите увидеть полярное сияние, найдите место с темным небом как можно дальше от искусственного освещения и дайте своим глазам примерно 20 минут, чтобы привыкнуть. Вам не нужно специальное оборудование, чтобы увидеть полярное сияние, но цвета иногда могут выглядеть еще ярче через цифровую камеру или экран телефона, поскольку они имеют большую диафрагму для пропускания света.

Вероятность полярных сияний в Украине на самом деле невелика. Однако в Канаде, США, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии они точно будут. Если вы находитесь в одной из этих стран, приготовьтесь к яркому зрелищу.