Чи будуть магнітні бурі?

Згідно з наявною інформацією, на нас чекає продовження геомагнітного шоу, яке триває вже тиждень, раз за разом породжуючи все нові бурі. Аналіз показав, що величезний спалах 11 листопада все-таки закінчився корональним викидом маси (КВМ). Гігантський потік сонячної матерії летить до нас, але цього разу все набагато гірше, ніж було досі, пише 24 Канал.

Науковці кажуть, що швидкість потоку є вищою, ніж це буває у більшості випадків. Здебільшого КВМ подорожують до нас у середньому 3 дні, але викиди, що прибували останніми днями, долітали всього за два. Як тепер показало моделювання, X5.16 має колосальну швидкість у 1350 кілометрів на секунду.

Для порівняння, у випадку більшості інших КВМ швидкість становить порівняно скромні 500-700 кілометрів на секунду.

Це означає, що хвиля плазми надійде не 14 листопада, а набагато швидше. Імовірно, це відбудеться під кінець доби 12 листопада або на початку доби 13 листопада. За інформацією каналу "Всесвіт у кишені", найімовірніше прибуття очікується десь у другій половині дня 12 листопада, однак незрозуміло, якого часового поясу стосуються ці дані.

Але це ще не все. Річ у тім, що до нас також летять два інші КВМ, що відбулися 9 та 10 листопада. Вони були спровоковані сонячними спалахами найвищого класу потужності X. Їх класифікували як X1.7 та X1.2. Кожен з них здатен спричинити магнітні бурі від G3 до G4. Хоча наразі все виглядає так, що вони прибудуть окремо (перші два прийдуть першими, а за ними X5.16), але є невелика ймовірність, що потоки принаймні частково об'єднаються й накладуться одне на одного, що призведе до зростання кінцевої сили магнітної бурі.

Станом на 14:00, на Землі спостерігають бурю на рівні G3, яка є наслідком об'єднаних X1.7 та X1.2. Невідомо, коли закінчаться ці потоки. Вони можуть як зникнути за годину чи дві, так і плавно перетекти в X5.16.

Наслідки можуть бути відчутними

Об'єднання всіх трьох викидів може викликати серйозні збурення в магнітному полі нашої планети, яких ми не бачили з травня 2024 року, коли магнітна буря була настільки сильною, що полярні сяйва зайшли навіть за екватор планети.

Поки що Метеорологічне бюро Великої Британії опублікувало попередження про геомагнітну бурю "сильного" рівня G4, яка триватиме з 12 до пізнього вечора 13 листопада.​

Але також є шанс, що все перетвориться й на G5, що загрожує ще більшими наслідками.

Ось як NOAA класифікує магнітні бурі за силою:

G3 або сильний рівень. Може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти.

G4 або суворий рівень. Можливі широкомасштабні проблеми з контролем напруги через появу сильних додаткових струмів у мережах. Захисні системи ще частіше відключають ключові об'єкти від мережі й іще далі на південь. Можуть виникнути проблеми із зарядкою супутників та їхнім відстеженням з поверхні планети. Потрібне коригування положення. Погіршується супутникова навігація, часом на багато годин. Зникає низькочастотна радіонавігація. Полярні сяйва доходять до 45 градуса широти, тобто аж до Криму.

G5 або екстремальний рівень. Можуть виникнути широкомасштабні проблеми з контролем напруги та захисними системами, деякі електромережі можуть зазнати повного колапсу або відключення електроенергії. Можливе пошкодження трансформаторів. На супутниках виникає поверхневий заряд, проблеми з орієнтацією, висхідним/нисхідним зв'язком та відстеженням положення. Струми в дротах можуть досягати сотень ампер, радіозв'язок може бути недоступний у багатьох районах протягом одного-двох днів, супутникова навігація може погіршитися на кілька днів, низькочастотна радіонавігація може не працювати годинами, а полярне сяйво може спостерігатися на 40 градусі широти й іще далі на південь.

Чи в безпеці люди?

Магнітні бурі не загрожують людині напряму. Нас захищає магнітне поле, яке відбиває сонячні частинки. Тож вам не потрібно нічого робити, щоб підготуватися до геомагнітної бурі.

Однак, якщо ви хочете побачити полярне сяйво, знайдіть місце з темним небом якомога далі від штучного освітлення та дайте своїм очам приблизно 20 хвилин, щоб звикнути. Вам не потрібне спеціальне обладнання, щоб побачити полярне сяйво, але кольори іноді можуть виглядати ще яскравішими через цифрову камеру або екран телефона, оскільки вони мають велику діафрагму для пропускання світла.

Імовірність полярних сяйв в Україні насправді невелика. Проте у Канаді, США, Британії, Норвегії, Швеції, Фінляндії вони точно будуть. Якщо ви перебуваєте в одній з цих країн, приготуйтеся до яскравого видовища.