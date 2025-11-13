Blue Origin планировала запустить два космических аппарата ESCAPADE в среду с мыса Канаверал во Флориде. Это должна была быть первая марсианская миссия NASA за последние пять лет. Предыдущую попытку запуска в воскресенье отменили из-за неблагоприятной земной погоды, но на этот раз помешала погода космическая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Blue Origin.

Смотрите также Трамп уже второй раз выдвигает одного и того же кандидата на руководство NASA

Почему солнечная буря помешала старту миссии ESCAPADE?

Компания сообщила, что ракета готова к старту, однако запуск решили перенести "из-за чрезвычайно высокой солнечной активности и потенциального риска для аппаратов ESCAPADE". Специалисты ожидают, что ситуация нормализуется в течение нескольких дней.

Причиной стал всплеск активности Солнца, связанный с двумя корональными выбросами массы (CME), направленными в сторону Земли. Это мощные вспышки плазмы и магнитных полей, которые могут вызвать геомагнитные бури. Текущая буря получила неофициальное название ""каннибальская" – более быстрая вспышка догнала предыдущую, усилив влияние.

На Земле эта буря вызвала редкие полярные сияния, которые можно было наблюдать даже в штате Алабама. NOAA объявила предупреждение уровня G4 – это "серьезная" геомагнитная буря. Последствия для спутников и технологической инфраструктуры еще оценивают.

Такие события могут нагревать и расширять верхние слои атмосферы, увеличивая сопротивление для спутников на низких орбитах. В 2022 году подобная буря привела к уничтожению около 40 новых спутников Starlink, которые сгорели в атмосфере.

Учитывая эти риски, решение NASA и Blue Origin приостановить запуск выглядит вполне оправданным. ESCAPADE должен исследовать магнитное поле Марса, поэтому безопасность аппаратов на этапе вылета является критически важной.

Какие данные известно о сильнейшей солнечной вспышке 2025 года?

11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка 2025 года, которую отнесли к классу X5.16. Произошла она из группы пятен AR4274, направленных прямо на Землю. Это означает, что все корональные выбросы массы летят к нам, чтобы ударить по планете мощными геомагнитными возмущениями. Сразу после вспышки ученые не могли предоставить точной информации о последствиях, но спустя почти сутки готовы нас шокировать.

Ученые говорят, что скорость потока выше, чем это бывает в большинстве случаев. В основном КВМ путешествуют к нам в среднем 3 дня, но выбросы, прибывавшие в последние дни, долетали всего за два. Как теперь показало моделирование, X5.16 имеет колоссальную скорость в 1350 километров в секунду. Объединение всех трех выбросов может вызвать серьезные возмущения в магнитном поле нашей планеты, которых мы не видели с мая 2024 года, когда магнитная буря была настолько сильной, что полярные сияния зашли даже за экватор планеты.