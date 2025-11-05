Дональд Трамп повторно номинирует предпринимателя и частного астронавта Джареда Айзекмана возглавить NASA. Предыдущая заявка была отозвана, однако на этот раз глава Белого дома изменил решение на фоне нескольких недель критики в адрес временного руководителя агентства Шона Даффи. Среди самых громких комментаторов был Илон Маск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

Почему Трамп снова предлагает Айзекмана руководить NASA?

Айзекман, который является миллиардером, пилотом и основателем Shift4, написал в X, что поддержка от сообщества, увлеченного космосом, была "потрясающей". Он добавил, что не знает, как получил такое доверие, но стремится оправдать ожидания.

Еще до повторного выдвижения Айзекман опубликовал свое видение развития NASA. Он объяснил, что сделал это после того, как в Вашингтоне начали распространять черновой вариант плана среди сторонников сохранить Даффи в должности. Айзекман отметил, что подозревает вмешательство "политических операторов", которые пытались создать конфликт между ним и нынешним временным руководителем агентства.

Как SpaceX и Blue Origin быстрее будут доставлять астронавтов на Луну?

После критики из-за задержки миссии Artemis III, SpaceX представила NASA "упрощенную" концепцию высадки астронавтов на Луну. Blue Origin также представила свое видение ускорения программы. NASA оценивает оба плана на фоне растущей конкуренции с Китаем, который планирует лунную миссию к концу десятилетия.

SpaceX продолжает тестировать Starship, который уже совершил 11 беспилотных полетов, с последними двумя успешными. Однако компания еще не продемонстрировала все необходимые возможности, в частности дозаправку на орбите, что является ключевым перед этапом посадки на Луну. Blue Origin параллельно работает над собственным лунным модулем и получила около 835 миллионов долларов от NASA с момента заключения контракта в 2023 году.