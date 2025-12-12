Это открытие меняет представление ученых о том, как формируется космическая погода и почему солнечные выбросы могут двигаться по разным траекториям. Оно может повлиять на наше понимание космической погоды, пишет 24 Канал со ссылкой на IOP Publishing.

Что происходит на Солнце на самом деле?

Наше Солнце иногда ведет себя неспокойно, выбрасывая в космос намагниченный материал и опасные высокоэнергетические частицы. Эти выбросы формируют космическую погоду, которая может нарушать работу GPS, вызывать сбои в электросетях и представлять угрозу для астронавтов.

Понимание механизмов возникновения таких вспышек, которые называют корональными выбросами массы (КВМ), критически важно для прогнозирования их влияния на Землю, а также Луну и Марс, которые мы собираемся колонизировать, понимая, что они не имеют магнитного поля, способного отражать опасные для человека частицы.

Снимки, сделаны Parker Solar Probe в декабре 2024 года и опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters 11 декабря 2025 года, показали неожиданный феномен. Оказалось, что магнитный материал из CME не всегда убегает от Солнца – часть его возвращается, изменяя форму солнечной атмосферы. Эти изменения могут влиять на направление последующих выбросов.

Джо Вестлейк, директор отдела гелиофизики NASA, отметил, что эти потрясающие изображения относятся к ближайшим снимкам Солнца, когда-либо сделанных человечеством. Полученные данные помогут лучше понимать изменчивость космической погоды в Солнечной системе и планировать миссии для безопасности астронавтов программы Artemis, которые будут выходить за пределы защиты земной магнитосферы.

24 декабря 2024 года, когда Parker Solar Probe пролетал сквозь атмосферу Солнца на расстоянии всего 6,1 миллиона километров от его поверхности, камера Wide-Field Imager for Solar Probe (WISPR) зафиксировала взрыв КВМ. После выброса вытянутые сгустки солнечного вещества начали падать обратно к звезде.

Такие структуры, которые называют "притоками", ранее наблюдали с расстояния другие миссии NASA, в частности SOHO (совместная миссия с Европейским космическим агентством) и STEREO. Однако чрезвычайно близкий ракурс Parker Solar Probe позволил увидеть детали падения материала в масштабах, недоступных ранее.

Нур Равафи, научный руководитель проекта Parker Solar Probe из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, подчеркнул, что впервые удалось с такой четкостью увидеть этот процесс. Это захватывающее открытие показывает, как Солнце непрерывно перерабатывает свои собственные корональные магнитные поля и материал.

Высокоразрешающие снимки позволили ученым впервые точно измерить скорость и размер сгустков вещества, возвращающихся к Солнцу. Эти ранее скрытые подробности дают новые представления о физических механизмах, которые перестраивают солнечную атмосферу.

КВМ часто возникают из-за скрученных линий магнитного поля, которые взрывообразно разрываются и перегруппировываются в процессе, который называется магнитным пересоединением. Этот магнитный взрыв выбрасывает поток заряженных частиц и магнитных полей. Когда КВМ движется от Солнца, он расширяется, иногда разрывая соседние линии магнитного поля. Разорванное поле быстро восстанавливается, создавая отдельные магнитные петли – часть из них устремляется в космос, другие возвращаются к Солнцу, формируя притоки.



На этом снимке, сделанном 20 июня 2013 года, виден яркий свет солнечной вспышки с левой стороны Солнца и извержение солнечного вещества, пролетающего сквозь атмосферу Солнца, которое называется протуберанцевым извержением. Вскоре после этого этот же участок Солнца выпустил в космос корональный выброс массы / Фото NASA

Ангелос Вурлидас, научный руководитель проекта WISPR, объяснил, что магнитное поле, высвобожденное из КВМ, не всегда убегает, как ожидалось. Оно задерживается на некоторое время и в конце концов возвращается к Солнцу для переработки, тонко перестраивая солнечную атмосферу.

Важным следствием этой магнитной переработки стало то, что притоки, сжимаясь обратно к Солнцу, тянут за собой сгустки окружающего солнечного вещества. Это в конце влияет на магнитные поля, которые вращаются ниже, перенастраивая магнитный ландшафт Солнца и потенциально изменяя траектории следующих КВМ из этого региона.

По словам Вурлидаса, магнитная переконфигурация, вызванная притоками, может отклонить вторичный КВМ на несколько градусов в другом направлении. Этого достаточно, чтобы выброс врезался в какую-то планету вместо того, чтобы пролететь мимо без последствий или с минимальным влиянием.

Ученые используют новые данные для совершенствования моделей космической погоды и сложной магнитной среды Солнца. В конце концов эта работа поможет лучше предвидеть влияние космической погоды в Солнечной системе на более длинные промежутки времени, чем это возможно сейчас.

Нур Равафи добавил, что с каждым последующим прохождением мимо Солнца Parker Solar Probe будет помогать строить более широкую картину магнитных полей звезды и их влияния на нас. Поскольку Солнце переходит от солнечного максимума к минимуму, сцены, которые аппарат зафиксирует, могут оказаться еще более драматичными.