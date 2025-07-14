Ближе к Солнцу, чем когда-либо

В конце 2024 года зонд Parker Solar Probe совершил рекордный пролет мимо Солнца, приблизившись к нему на расстояние всего 6,1 миллиона километров, напоминает 24 Канал.

Смотрите также Магнитные бури в июле: чего ждать от третьей недели месяца

Во время этого пролета через внешнюю атмосферу звезды, известную как корона, аппарат собрал уникальные данные с помощью своих научных инструментов, в частности камеры Wide-Field Imager for Solar Probe (WISPR). Эти изображения позволяют ученым детально изучить солнечный ветер – поток заряженных частиц, движущийся со скоростью более 1,6 миллиона километров в час и влияет на все в Солнечной системе.

Солнечный ветер – это постоянный поток электрически заряженных частиц, излучаемых Солнцем. Он вызывает полярные сияния, может взаимодействовать с атмосферами планет и создавать электрические токи, которые угрожают энергетическим сетям и системам связи на Земле.

Благодаря снимкам зонда ученые получили возможность исследовать, как именно этот ветер формируется и эволюционирует после выхода из короны. В частности, изображения показывают границу, где магнитное поле Солнца меняет направление с северного на южный, а также фиксируют столкновения нескольких корональных выбросов массы (CME) – мощных вспышек заряженных частиц, влияющих на космическую погоду.

Кроме того, зонд помог выявить особенности структуры солнечного ветра ближе к источнику. Например, в пределах 23,7 миллиона километров от Солнца аппарат зафиксировал зигзагообразные магнитные поля, известные как "свитчбеки". Эти явления оказались более распространенными, чем считалось ранее, и, по данным 2024 года, они частично отвечают за формирование быстрого солнечного ветра.

Как удалось сделать ближайший в истории снимок Солнца – смотрите видео:

Медленный солнечный ветер

Особое внимание ученые уделяют медленному солнечному ветру, который движется со скоростью около 350 километров в секунду – вдвое медленнее быстрого ветра. Он более плотный и изменчивый, а его взаимодействие с быстрым ветром может создавать умеренные солнечные бури, которые иногда равны по силе эффектам от корональных выбросов массы.

Зонд Parker подтвердил существование двух типов медленного ветра: альфвенического, с мелкими свитчбеками, и неальфвенического, без таких вариаций в магнитном поле. Ученые предполагают, что эти типы имеют разные источники – возможно, неальфвенический ветер происходит из структур, известных как шлемовидные стримеры, а альфвенический – с корональных дыр, прохладных темных зон в короне.

Сейчас зонд продолжает свою миссию, и следующий пролет через корону запланирован на 15 сентября 2025 года. Исследователи надеются получить еще больше данных, чтобы окончательно определить источники медленного солнечного ветра и понять, как он преодолевает огромную гравитацию Солнца.

Кстати, недавно впервые в истории удалось создать искусственное солнечное затмение с помощью спутников. Эта технология позволяет детально изучать солнечный ветер и корональные выбросы массы.