Искусственное затмение: как это работает

В рамках миссии Proba-3 два спутника выстроились на орбите друг за другом с идеальной точностью. Расположенные на расстоянии около 150 метров друг от друга, они достигли синхронизации с погрешностью всего в несколько миллиметров. Один из спутников, оснащен 1,4-метровым диском под названием "Occulter", отбрасывающим идеальную тень на второй аппарат, на борту которого размещен коронограф. Это позволяет непрерывно наблюдать за короной Солнца, что обычно возможно лишь очень короткое время, когда наступает естественное затмение, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕКА.

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Такая технология открывает возможности для детального изучения солнечного ветра – потока частиц, постоянно излучаемых нашей звездой. Кроме того, исследователи получают новые данные о корональных выбросах массы, мощных всплесках плазмы и магнитных полей, которые могут влиять на радиосвязь и работу GPS на Земле.



Солнечная корона в объективе коронографа / Фото ЕКА

Директор по технологиям ЕКА Дитмар Пильц отметил, что полученные изображения подтверждают успешность инновационных технологий, примененных в этой миссии. Команда теперь работает над увеличением времени наблюдений до шести часов за каждую орбиту. Каждое изображение короны состоит из трех отдельных кадров, сделанных в разных спектрах, что вместе образуют полную картину атмосферы Солнца.

Особенность этого эксперимента заключается в том, что искусственное затмение можно создавать каждые 19,6 часа, в отличие от природных явлений, которые случаются только раз или дважды в год. Это позволяет ученым накапливать значительно больше данных.

По словам координатора моделирования космической погоды ЕКА Хорхе Амайи, полученные наблюдения помогут усовершенствовать компьютерные модели, сравнивая их с реальными изображениями для более точного прогнозирования солнечной активности.