Как это было

Оба достижения были получены 24 декабря. Ожидается, что Parker Solar Probe не сможет превзойти эти показатели вплоть до самого конца своей эксплуатации, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience. Он совершит еще несколько финальных пролетов в течение следующих 12 месяцев.

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Как сообщает источник, солнечный зонд подлетел к нашей звезде на расстояние более чем в восемь раз ближе, чем Меркурий.

Parker был запущен в 2018 году с целью узнать больше о солнечной атмосфере, которую также называют короной. Он уже неоднократно пролетал сквозь нее, сделав это впервые в 2021 году. Аппарат обычно вращается вокруг звезды, а также время от времени совершал маневры вокруг Венеры, чтобы набрать нужную скорость и импульс. В целом он совершил уже 21 такую операцию.

Зонд уже приближался к Солнцу ближе, чем любой другой космический аппарат в истории, достигнув минимального расстояния около 7,2 миллиона километров в октябре 2023 года и в марте этого года.

Ранее он также побил рекорд самого быстрого объекта, созданного человеком, развив скорость примерно 635 000 километров в час – примерно в 150 раз быстрее, чем скорость винтовочной пули.

На этот раз Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на расстояние 6,1 миллиона километров и достиг максимальной скорости около 700 000 километров в час. Для этого аппарат должен был выдержать температуру более 1 400 градусов по Цельсию. Он действительно способен на это благодаря почти неистребимому тепловому экрану, который защищает сторону зонда, обращенную к Солнцу.

Это будет монументальным достижением для всего человечества. Это эквивалентно высадке на Луну в 1969 году,

– сказал ранее Нур Рауафи, астрофизик из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и научный руководитель проекта Parker Solar Probe.

Parker начал свой нынешний маневр в начале ноября, когда успешно завершил седьмой и последний запланированный виток вокруг Венеры. Эта "гравитационная помощь" дала космическому аппарату последний толчок, необходимый для того, чтобы побить собственный рекорд скорости.

Вчерашний пролет завершил важный год для зонда, который ранее также впервые пролетел через корональный выброс массы и помог пролить новый свет на многолетнюю загадку вокруг солнечной короны.

Это приближение также совпадает с взрывным пиком примерно 11-летнего цикла активности Солнца, известным как солнечный максимум, который длился большую часть этого года и продолжится в 2025 году. В результате такой близкий подход может помочь нам узнать больше о том, что сейчас происходит с магнитным полем Солнца, когда и как оно меняется, и, в конце концов, поможет ученым лучше прогнозировать космическую погоду, которая может влиять на Землю.

Ожидается, что солнечный зонд Parker совершит еще до четырех близких пролетов мимо Солнца в 2025 году, после чего в его двигателях закончится топливо. Впоследствии, как говорят ученые, Солнце буквально разорвет аппарат на куски, но его тепловой экран может оставаться на орбите звезды еще тысячи лет.