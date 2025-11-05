Крупнейший космический корабль-лаборатория в истории человечества будет контролируемо сведен с орбиты и затоплен. Этот шаг ознаменует не только конец эпохи, но и начало новой – эры коммерческих космических станций. Как это будет происходить дальше рассказывает 24 Канал.

Как именно "похоронят" космическую станцию?

Международная космическая станция, символ глобального сотрудничества и научных прорывов, будет работать на низкой околоземной орбите до 2030 года. После этого NASA начнет процесс ее контролируемого вывода из эксплуатации.

Финальным аккордом миссии станции станет ее падение в отдаленный участок Тихого океана в начале 2031 года, как рассказывает Space.com.

План, изложенный NASA в специальном отчете, предусматривает постепенное снижение орбиты станции. Для этого будут использованы двигатели пристыкованных к ней грузовых кораблей, таких как российские "Прогрессы" или американские Cygnus. Ведомство также начало еще в 2024 году искать сторонние проекты, которые бы помогли свести станцию с орбиты, о чем говорится на сайте NASA.

Кульминацией процесса станет маневр, который направит станцию массой более 400 тонн в так называемую Точку Немо. Это место в южной части Тихого океана, также известное как "кладбище космических кораблей", является самой отдаленной точкой от любой суши на планете, что делает его идеальным для безопасного затопления космических аппаратов.



Завершение работы МКС не означает, что человечество оставит низкую околоземную орбиту. NASA уже активно готовит переход к использованию коммерческих космических станций, которые будут строить частные компании.

Агентство уже заключило контракты с такими компаниями, как Blue Origin и Nanoracks, на разработку их орбитальных комплексов. Цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывное присутствие американских астронавтов на орбите, избежав пробела между выводом из эксплуатации МКС и началом работы новых, коммерческих станций.

Этот переход позволит NASA существенно сэкономить. По подсчетам, использование коммерческих услуг вместо содержания собственной станции сохранит для агентства более миллиарда долларов в год. Высвободившиеся средства планируют направить на амбициозные проекты по исследованию дальнего космоса, в частности на программу Artemis, которая предусматривает возвращение людей на Луну и дальнейшие полеты на Марс.

Таким образом, наследие МКС, которая за время своей работы приняла более 4000 научных экспериментов, продолжит жить в новых миссиях и открытиях.

На сайте NASA можно ознакомиться с 20 важными открытиями сделанными на МКС в течение ее 20-летнего периода эксплуатации, хотя сегодня этот перечень уже увеличился и в целом его можно существенно расширить, поскольку важных исследований было немало.

Смогут ли частные станции ее заменить МКС?

Когда Международная космическая станция будет контролируемо сведена с орбиты в 2030 году, ее потеря для науки будет огромной, хотя вопрос о том, оправдала ли она амбиции человечества, остается открытым.

Станция, строительство и эксплуатация которой стоили более 150 миллиардов долларов, для многих критиков всегда была пустой тратой денег. Ее создание обещало прорывы в лечении рака или открытии темной материи, но этого не произошло.

Однако человечеству удалось благодаря МКС провести более 4000 экспериментов и сделать тысячи научных открытий среди которых:

Социолог Паола Кастаньо-Родригес из Университета Эксетера, которая изучает научные процессы на МКС, отмечает, что главный успех станции заключается не в громких открытиях.

Хотя за 25 лет на станции были проведены тысячи экспериментов, которые привели к научным прорывам, большинство из них были скорее постепенными, чем революционными.

По ее мнению, настоящая ценность МКС – это "инфраструктурное знание". Человечество научилось проводить сложные научные исследования в чрезвычайно враждебной среде. Этот опыт будет критически важным для будущих миссий на Луну и Марс.

Переход к коммерческим космическим станциям, которые разрабатывают компании Axiom Space, Blue Origin и другие, несет в себе как риски, так и определенные преимущества

Во-первых , существует угроза потери прозрачности. Сейчас наука на МКС руководствуется публичным процессом рецензирования, что гарантирует выбор экспериментов на основе их научной ценности. В коммерческой модели есть риск, что на орбиту будут попадать только те эксперименты, за которые ученые смогут заплатить.

, существует угроза потери прозрачности. Сейчас наука на МКС руководствуется публичным процессом рецензирования, что гарантирует выбор экспериментов на основе их научной ценности. В коммерческой модели есть риск, что на орбиту будут попадать только те эксперименты, за которые ученые смогут заплатить. Во-вторых, может исчезнуть принцип "открытой науки". Все данные, собранные на МКС, становятся доступными в публичном репозитории, что позволяет исследователям со всего мира анализировать их. Неизвестно, будут ли поддерживать частные компании такую модель.

В то же время коммерческие станции, вероятно, будут иметь международных клиентов, которые будут платить за свои миссии и задачи. Поэтому стоит ожидать точечные сосредоточенные проекты с четкой целью, что может положительно повлиять на быстрые открытия. Не исключено, что заказчиками будут и отдельные государства и институты, что также может положительно повлиять на развитие технологий.

