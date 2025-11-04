Международная космическая станция является одним из величайших инженерных достижений современности. Это самый большой, самый сложный и самый дорогой космический корабль, когда-либо построенный человечеством, рассказывает 24 Канал.

Интересные факты из истории МКС

С момента запуска первых модулей в 1998 году и прибытия первого экипажа в 2000-м, станция стала примером международного сотрудничества, согласно данным сайта МКС (ISS), где можно ознакомиться с полной историей космической лаборатории.

В течение 25 лет на орбите здесь постоянно живут и работают люди. За это время станцию посетили 290 человек из 26 стран, что составляет более 40% от всех людей, которые когда-либо бывали в космосе, как свидетельствуют данные NASA.

Накопленный опыт пребывания на низкой околоземной орбите составляет почти 127 человеко-лет. На станции провели тысячи научных исследований с помощью почти 200 установок – от астрономических наблюдений до изучения здоровья экипажа и роста растений.

Если вам интересно ознакомиться с тем, какие именно исследования проводились и продолжаются на МКС – можно посетить специальный сайт NASA, который рассказывает о том, над какими научными проектами работали люди на станции.

Именно здесь зародился космический туризм. Однако фотографии изнутри МКС далеки от футуристических интерьеров космических кораблей из научной фантастики. Станция загромождена кабелями и оборудованием, здесь нет душа, полноценной кухни или специальной зоны для отдыха.



Лабораторный модуль Columbus изнутри / Фото NASA астронавт Paolo Nespoli

Как на самом деле выглядит быт астронавтов на орбите?

Чтобы понять социальные и культурные аспекты жизни в таких условиях, десять лет назад было начато Международный проект по археологии космической станции.

Поскольку ученые не могут наблюдать за экипажем непосредственно, они разработали уникальный метод. Археологи анализируют тысячи фотографий, опубликованных NASA, чтобы отследить перемещение людей и предметов, а также их взаимодействие с пространством.

Кстати, все фото, касающиеся МКС и многих других касательных проектов, можно посмотреть в специальном разделе NASA на сайте Flickr. Здесь доступны как фото самой станции, так и быта экипажа, а также впечатляющие снимки Земли, заката Солнца и других фантастических видов, которые открываются из иллюминаторов станции.

В 2022 году проект провел первые археологические "полевые работы" вне Земли: экипаж ежедневно фотографировал шесть участков в разных модулях в течение двух месяцев.

Исследование выявило, что астронавты, несмотря на суровые условия, пытаются очеловечить пространство. Они украшают стены фотографиями, сувенирами и религиозными предметами, устраивают празднования дней рождения и любят лакомиться любимыми снеками.



Ужин на МКС / Фото NASA

Кроме того, на станции есть свои ритуалы и даже достопримечательности, как вот люк, служащий входом, вокруг которого можно найти наклейки всех экспедиций и фото выдающихся членов экипажа, которые посещали борт МКС.



Вход в МКС изобилует патчами различных миссий / Фото NASA астронавт Roland Miller

Хотя их день строго регламентирован процедурами из Центра управления полетами, члены экипажа находят способы проявить автономию.

Например, они превращают рабочие станции в места для хранения личных вещей, потому что там много липучек, или самостоятельно обустраивают места для туалетных принадлежностей, не предусмотренные первоначальными проектантами.

Интересно, что несмотря на международный статус станции, большинство ее зон являются "национализированными" – каждое космическое агентство контролирует свои модули и деятельность в них. Это логично с точки зрения отчетности перед налогоплательщиками, но может быть не самым эффективным способом управления проектом.

Результаты этого исследования уже используются коммерческими компаниями, которые планируют строить преемников МКС. Понимание того, как люди использовали пространство, помогает создавать более комфортные условия для будущих космических экипажей.

Какая судьба ждет МКС?

Хотя Международная космическая станция продолжает успешно функционировать, ее срок службы подходит к концу. NASA и международные партнеры официально договорились о продлении эксплуатации станции до 2030 года. После этого ее планируют свести с орбиты, как рассказывает Space.com.

Основная причина такого решения – старение конструкции и оборудования, что с каждым годом делает техническое обслуживание дороже и сложнее.

Процесс сведения с орбиты будет тщательно контролируемым. По плану, в начале 2031 года с помощью двигателей пристыкованных грузовых кораблей, предположительно российских "Прогрессов", траекторию станции начнут постепенно снижать. Это позволит направить ее падение в заранее определенную точку.

Финальным пунктом назначения для МКС станет так называемое "кладбище космических кораблей" – отдаленный участок в южной части Тихого океана, известный как Точка Немо. Это место является самой дальней точкой от любой сухопутной массы на Земле, что делает его идеальным для безопасного затопления космических аппаратов.



Точка Немо – наиболее удаленная от суши зона в океане / Фото Wikipedia

После завершения миссии МКС человечество не оставит низкую околоземную орбиту. Несколько компаний уже работают над коммерческими космическими станциями. Например компания Vast уже начала испытания на орбите.

NASA активно поддерживает разработку коммерческих космических станций, которые должны прийти на смену МКС. Агентство планирует стать одним из клиентов этих частных орбитальных комплексов, чтобы обеспечить непрерывное присутствие и проведение научных исследований в космосе.