Что дальше с 3I/ATLAS?

Межзвездная комета, получившая название 3I/ATLAS, снова попала в объективы земных телескопов после того, как совершила приближение к Солнцу и временно спряталась за ним. Первые изображения после возвращения удалось получить астроному Цичен Чжану из обсерватории Ловелла в Аризоне. Он использовал мощный телескоп Discovery Telescope, чтобы сфотографировать комету 31 октября, а теперь опубликовал один из своих снимков, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Чжан подтвердил, что комету уже можно увидеть даже с помощью небольших любительских телескопов в Северном полушарии. По его словам, для этого нужно только ясное небо и открытый горизонт на востоке. Лучше всего смотреть на нее в утренних сумерках, пишет исследователь в своем блоге Cometary Organics. Хотя комета может выглядеть не слишком зрелищно, а скорее как небольшое размытое пятно, с каждым днем она будет становиться все ярче и заметнее, когда ее все меньше будет ослеплять солнечный свет.



Комета 3I/ATLAS – это яркая белая точка в центре изображения. Точка над ней – это звезда, которая выглядит искаженной из-за движения кометы / Фото Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Комета 3I/ATLAS, открыта в июле, является лишь третьим зарегистрированным межзвездным объектом в истории наблюдений. Она движется сквозь нашу Солнечную систему с огромной скоростью, превышающей 210 тысяч километров в час, и имеет необычно плоскую и прямую траекторию. 29 октября комета достигла ближайшей к Солнцу точки своей орбиты, известной как перигелий, приблизившись к нашей звезде на расстояние около 210 миллионов километров. На это время она исчезла из поля зрения земных наблюдателей, но ученые продолжали отслеживать ее путь с помощью космических телескопов.

Исследование, опубликованное Чжаном и его коллегой, показало, что перед прохождением перигелия комета 3I/ATLAS значительно увеличила свою яркость и имела выразительный синеватый оттенок по сравнению с Солнцем. Это свидетельствует об активных выбросах газа с ее поверхности. Ученые предполагают, что комета может продолжать становиться ярче, но для подтверждения этого нужны дополнительные данные.

Нынешний период является чрезвычайно важным для изучения 3I/ATLAS. Приближаясь к звездам, кометы нагреваются, из-за чего лед на их поверхности превращается в газ. Этот процесс, известный как сублимация, позволяет ученым анализировать состав кометы и узнавать больше о ее происхождении. Хотя в медиа появлялись спекуляции о том, что 3I/ATLAS может быть космическим кораблем пришельцев, большинство астрономов убеждены, что это обычная комета из неизвестной звездной системы Млечного Пути.

Существуют также предположения, что 3I/ATLAS может быть самой старой кометой, которую когда-либо видели, – возможно, на 3 миллиарда лет старше нашей Солнечной системы. В то же время длительное воздействие космической радиации могло образовать на ее поверхности толстую облученную кору, что усложнит определение ее родной звездной системы. Несмотря на это, поскольку комета снова появилась в ночном небе, в ближайшие месяцы ожидается шквал новых исследований, посвященных этой загадочной путешественнице.