Что известно о 3I/ATLAS и ее сближении с Солнцем?

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает свое путешествие по Солнечной системе. Большинство астрономов склоняется к мнению, что это естественное тело – комета, которая преимущественно состоит из льда на основе углекислого газа, а также содержит железо, никель, угарный газ, карбонилсульфид и газ циана. 29 октября комета наконец достигла перигелия, что, вероятно, позволит нам получить о ней одни из лучших данных, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Перигелий – это точка на орбите небесного тела, в которой оно находится ближе всего к Солнцу. Название происходит от греческих слов peri ("возле") и helios ("Солнце"). Именно в перигелии объект достигает максимальной орбитальной скорости. Для 3I/ATLAS это расстояние составило примерно 203 миллиона километров.

Это понятие не стоит путать с похожим термином "перигей", который касается объектов, вращающихся вокруг Земли. Это ближайшая к нашей планете точка орбиты. Ключевое отличие заключается в центральном теле: для перигелия это Солнце, а для перигея – Земля. В этом случае 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года, но расстояние между ней и нами все равно будет огромным – примерно 1,8 астрономической единицы.



Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Gemini / Фото NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

3I/ATLAS – инопланетный корабль?

Одним из главных сторонников необычной теории об искусственном происхождении кометы является гарвардский астроном Ави Лёб. В своем блоге на Medium он предполагает, что 3I/ATLAS может быть рукотворным объектом, присланным к нам внеземной цивилизацией. По его мнению, прохождение кометой перигелия является идеальным моментом для проверки этой версии. Именно в этой точке, благодаря гравитационному воздействию Солнца, гипотетический космический корабль мог бы эффективно использовать свои двигатели для ускорения, замедления или изменения траектории, например, в сторону Земли.

Лёб даже выдвинул идею, что 3I/ATLAS может быть "материнским кораблем", который во время сближения с Солнцем выпустит миниатюрные зонды для дальнейшего исследования нашей системы.

Астроном также предостерегает, что объект может быть своеобразным "троянским конем", маскирующимся под комету, но несущим внутри потенциальную угрозу. К сожалению, проверить эти предположения сейчас крайне сложно, поскольку объект сейчас проходит за Солнцем, что делает невозможным прямые наблюдения с Земли.

В то же время ученые ожидают, что под действием интенсивного солнечного излучения 3I/ATLAS начнет еще активнее испарять газы со своей поверхности. Это может создать яркий шлейф из газа и пыли, похожий на фейерверк, пишет ESA, что станет еще одним доказательством его кометной природы. Если же объект действительно имеет технологическое происхождение, как предполагает Лёб, он может совершить маневр. Шансы на это, по признанию самого ученого, крайне малы.

Следующая возможность лучше рассмотреть объект появится в марте, когда он пролетит на расстоянии около 96 миллионов километров от Венеры, что позволит европейской межпланетной станции JUICE получить его изображение.