Що відомо про 3I/ATLAS та її зближення із Сонцем?

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS продовжує свою подорож Сонячною системою. Більшість астрономів схиляється до думки, що це природне тіло – комета, яка переважно складається з льоду на основі вуглекислого газу, а також містить залізо, нікель, чадний газ, карбонілсульфід і газ ціану. 29 жовтня комета нарешті досягла перигелію, що, ймовірно, дозволить нам отримати про неї одні з найкращих даних, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Перигелій – це точка на орбіті небесного тіла, в якій воно знаходиться найближче до Сонця. Назва походить від грецьких слів peri ("біля") та helios ("Сонце"). Саме в перигелії об'єкт досягає максимальної орбітальної швидкості. Для 3I/ATLAS ця відстань склала приблизно 203 мільйони кілометрів.

Це поняття не варто плутати зі схожим терміном "перигей", який стосується об'єктів, що обертаються навколо Землі. Це найближча до нашої планети точка орбіти. Ключова відмінність полягає в центральному тілі: для перигелію це Сонце, а для перигею – Земля. У цьому випадку 3I/ATLAS максимально зблизиться з Землею 19 грудня 2025 року, але відстань між нею та нами все одно буде величезною – приблизно 1,8 астрономічної одиниці.



Зображення міжзоряної комети 3I/ATLAS, отримане спектрографом Gemini / Фото NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

3I/ATLAS – інопланетний корабель?

Одним із головних прихильників незвичайної теорії про штучне походження комети є гарвардський астроном Аві Льоб. У своєму блозі на Medium він припускає, що 3I/ATLAS може бути рукотворним об'єктом, надісланим до нас позаземною цивілізацією. На його думку, проходження кометою перигелію є ідеальним моментом для перевірки цієї версії. Саме в цій точці, завдяки гравітаційному впливу Сонця, гіпотетичний космічний корабель міг би найефективніше використати свої двигуни для прискорення, сповільнення чи зміни траєкторії, наприклад, у бік Землі.

Льоб навіть висунув ідею, що 3I/ATLAS може бути "материнським кораблем", який під час зближення із Сонцем випустить мініатюрні зонди для подальшого дослідження нашої системи.

Астроном також застерігає, що об'єкт може бути своєрідним "троянським конем", що маскується під комету, але несе всередині потенційну загрозу. На жаль, перевірити ці припущення зараз вкрай складно, оскільки об'єкт наразі проходить за Сонцем, що унеможливлює прямі спостереження з Землі.

Водночас науковці очікують, що під дією інтенсивного сонячного випромінювання 3I/ATLAS почне ще активніше випаровувати гази зі своєї поверхні. Це може створити яскравіший шлейф з газу та пилу, схожий на феєрверк, пише ESA, що стане ще одним доказом його кометної природи. Якщо ж об'єкт справді має технологічне походження, як припускає Льоб, він може здійснити маневр. Шанси на це, за визнанням самого вченого, вкрай малі.

Наступна можливість краще роздивитися об'єкт з'явиться в березні, коли він пролетить на відстані близько 96 мільйонів кілометрів від Венери, що дозволить європейській міжпланетній станції JUICE отримати його зображення.