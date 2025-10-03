Что выяснили на этот раз?

Международная группа астрономов, проанализировав данные спектрографа UVES на телескопе Very Large Telescope, обнаружила в газовом шлейфе 3I/ATLAS аномально высокую концентрацию никеля и железа. Этот факт стал настоящей загадкой, поскольку на том расстоянии, где сейчас находится комета, температура слишком низкая, чтобы силикатные, сульфидные или металлические частицы, содержащие эти элементы, могли испариться в космос, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также Такого не ожидали: странное зеленое свечение загадочной кометы 3I/ATLAS озадачило ученых

Наблюдения показали, что никель фиксировался во всех измерениях спектра, тогда как железо появилось только тогда, когда объект приблизился к Солнцу на расстояние менее 2,64 астрономических единиц (одна астрономическая единица – это усредненное расстояние от Земли до Солнца). Несмотря на то, что 3I/ATLAS классифицируют как комету с низким содержанием углерода, она демонстрирует экстремальные показатели в производстве металлов на ранних стадиях своей активности.

Исследователи рассматривают две основные гипотезы. Их они изложили в своей статье, которая пока не прошла рецензирование, но уже опубликована на сервере препринтов arXiv.

Первая теория заключается в том, что объект сам по себе чрезвычайно богат на металлы.

Вторая – что повышенное выделение металлов вызвано химическими аномалиями, на что может указывать ранее зафиксированное сверхвысокое соотношение углекислого газа к кислороду.

В то же время ученые предполагают, что с изменением расстояния до Солнца характеристики объекта могут измениться, и соотношение никеля и железа станет таким же, как у комет Солнечной системы.

Что говорят о комете?

Гарвардский астроном Ави Лёб ранее призвал NASA использовать орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter для более детального изучения кометы, что позволило бы точнее оценить ее размер. Он снова повторил свое предложение в свежей заметке на Medium. Лёб известен своими спекуляциями и громкими заявлениями, которые постоянно попадают в СМИ. Так, именно он первым заявил, что 3I/ATLAS может быть кораблем пришельцев, а также продвигал теорию, что инопланетным зондом мог быть объект 1I/Оумуамуа, первый обнаруженный межзвездный объект, пролетавший через Солнечную систему в 2017 году.

По предварительным расчетам ученого, диаметр 3I/ATLAS может превышать 5 километров. Для сравнения, первый межзвездный объект, 1I/Оумуамуа, имел дискообразную форму и диаметр около 110 метров – размером с футбольное поле.

Хотя большинство доказательств указывает на то, что 3I/ATLAS является естественной кометой, Лёб настаивает на необходимости быть готовыми к различному развитию событий, в том числе и к тому, что это технологический артефакт, посланный для контакта между цивилизациями. Он считает, что такую возможность не стоит отбрасывать.