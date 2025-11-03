Почему 3I/ATLAS ведет себя так странно?

Астрономы ожидали, что комета 3I/ATLAS станет ярче во время своего максимального сближения с Солнцем (прохождения перигелия), что произошло 29 октября. Это стандартное поведение для комет: солнечное излучение нагревает их ледяную поверхность, заставляя лед превращаться сразу в газ. Этот процесс, известен как сублимация, высвобождает пыль и газ, которые образуют вокруг ядра кометы ком (газопылевое облако) и характерный хвост. Пыль отражает солнечный свет, из-за чего яркость кометы растет, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Однако 3I/ATLAS превзошла все прогнозы. Ее яркость росла примерно вдвое интенсивнее, чем у большинства известных нам комет, которые обычно прилетают из облака Оорта (области на краю Солнечной системы, откуда происходят долгопериодические кометы). Исследователи Цичен Чжан из обсерватории Лоуэлла и Карл Баттамс из Исследовательской лаборатории ВМС США отметили, что точная причина такого поведения остается непонятной.

Наблюдение осложнялось тем, что с Земли комету было почти невозможно увидеть, поскольку она находилась практически за Солнцем. Поэтому ученые использовали данные с космических обсерваторий, предназначенных для мониторинга нашей звезды – STEREO-A, SOHO и метеорологического спутника GOES-19.

Интересным фактом является то, что 3I/ATLAS не только начала светиться раньше, чем должна была, но и выбрасывала в космос некоторые элементы уже тогда, когда была еще слишком далеко от Солнца для того, чтобы эти вещества могли испаряться.

Как бы там ни было, в газовом шлейфе кометы нашли аномально высокую концентрацию паров никеля и железа при низкой температуре.

То же самое всего через несколько дней произошло и с водой: она начала испаряться уже тогда, когда излучение Солнца еще было недостаточно горячим и интенсивным для этого.

Анализ данных принес еще один сюрприз. Комета приобрела отчетливый голубой оттенок, что сильно контрастирует с предыдущими наблюдениями, которые указывали на красноватый цвет ее пыли, а также на зеленое свечение ее газов. Такой синий цвет является признаком того, что значительный вклад в яркость делают газы, а не только пыль. Ученые предполагают, что это свечение вызвано выбросами таких молекул, как циан и, возможно, аммиак.

Существует несколько гипотез, что могли бы объяснить аномалии 3I/ATLAS, о которых пишет Space:

Необычный состав. Возможно, внутренняя структура и химический состав кометы существенно отличаются от объектов нашей Солнечной системы. Это может означать, что планетная система, из которой она прибыла, также имеет другой химический состав.

Особенности сублимации. Еще одна теория заключается в том, что на относительно близком к Солнцу расстоянии (примерно втрое больше расстояния от Земли до Солнца) в комете доминировала сублимация углекислого газа. Это могло вызвать охлаждение, которое до определенного момента сдерживало испарение водяного льда.

Свойства ядра. На поведение могли повлиять необычные форма, структура или состав ядра, которых комета приобрела в своей родной системе или во время долгого путешествия по межзвездному пространству.

Дальнейшая судьба кометы остается неопределенной. Она может продолжить ярче, стабилизировать свое свечение или начать быстро угасать.

Астрономы с нетерпением ждут середины-конца ноября 2025 года, когда 3I/ATLAS выйдет из-за солнечного света и станет доступной для наземных телескопов, что позволит детальнее изучить этого загадочного межзвездного гостя.