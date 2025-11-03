Почему 3I/ATLAS ведет себя так странно?
Астрономы ожидали, что комета 3I/ATLAS станет ярче во время своего максимального сближения с Солнцем (прохождения перигелия), что произошло 29 октября. Это стандартное поведение для комет: солнечное излучение нагревает их ледяную поверхность, заставляя лед превращаться сразу в газ. Этот процесс, известен как сублимация, высвобождает пыль и газ, которые образуют вокруг ядра кометы ком (газопылевое облако) и характерный хвост. Пыль отражает солнечный свет, из-за чего яркость кометы растет, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.
Однако 3I/ATLAS превзошла все прогнозы. Ее яркость росла примерно вдвое интенсивнее, чем у большинства известных нам комет, которые обычно прилетают из облака Оорта (области на краю Солнечной системы, откуда происходят долгопериодические кометы). Исследователи Цичен Чжан из обсерватории Лоуэлла и Карл Баттамс из Исследовательской лаборатории ВМС США отметили, что точная причина такого поведения остается непонятной.
Наблюдение осложнялось тем, что с Земли комету было почти невозможно увидеть, поскольку она находилась практически за Солнцем. Поэтому ученые использовали данные с космических обсерваторий, предназначенных для мониторинга нашей звезды – STEREO-A, SOHO и метеорологического спутника GOES-19.
Интересным фактом является то, что 3I/ATLAS не только начала светиться раньше, чем должна была, но и выбрасывала в космос некоторые элементы уже тогда, когда была еще слишком далеко от Солнца для того, чтобы эти вещества могли испаряться.
- Как бы там ни было, в газовом шлейфе кометы нашли аномально высокую концентрацию паров никеля и железа при низкой температуре.
- То же самое всего через несколько дней произошло и с водой: она начала испаряться уже тогда, когда излучение Солнца еще было недостаточно горячим и интенсивным для этого.
Анализ данных принес еще один сюрприз. Комета приобрела отчетливый голубой оттенок, что сильно контрастирует с предыдущими наблюдениями, которые указывали на красноватый цвет ее пыли, а также на зеленое свечение ее газов. Такой синий цвет является признаком того, что значительный вклад в яркость делают газы, а не только пыль. Ученые предполагают, что это свечение вызвано выбросами таких молекул, как циан и, возможно, аммиак.
Существует несколько гипотез, что могли бы объяснить аномалии 3I/ATLAS, о которых пишет Space:
- Необычный состав. Возможно, внутренняя структура и химический состав кометы существенно отличаются от объектов нашей Солнечной системы. Это может означать, что планетная система, из которой она прибыла, также имеет другой химический состав.
- Особенности сублимации. Еще одна теория заключается в том, что на относительно близком к Солнцу расстоянии (примерно втрое больше расстояния от Земли до Солнца) в комете доминировала сублимация углекислого газа. Это могло вызвать охлаждение, которое до определенного момента сдерживало испарение водяного льда.
- Свойства ядра. На поведение могли повлиять необычные форма, структура или состав ядра, которых комета приобрела в своей родной системе или во время долгого путешествия по межзвездному пространству.
Дальнейшая судьба кометы остается неопределенной. Она может продолжить ярче, стабилизировать свое свечение или начать быстро угасать.
Астрономы с нетерпением ждут середины-конца ноября 2025 года, когда 3I/ATLAS выйдет из-за солнечного света и станет доступной для наземных телескопов, что позволит детальнее изучить этого загадочного межзвездного гостя.