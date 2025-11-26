Что случилось с кометой?

Комета C/2025 K1, которую открыли в мае 2025 года с помощью системы ATLAS, достигла своей ближайшей точки к Солнцу (перигелия) 8 октября, пролетев на расстоянии около 50 миллионов километров от нашей звезды. Сначала казалось, что объект пережил это опасное путешествие без потерь, однако позже он начал вести себя аномально. В начале ноября яркость кометы резко возросла, а ее кома и хвост приобрели редкий золотистый оттенок. Такой цвет, по словам ученых, свидетельствует о дефиците углеродных молекул в ядре, что делает этот объект одним из немногих подобных в истории наблюдений, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

C/2025 K1 (ATLAS) прибыла к нам из далекого Облака Оорта, а ее ближайшее сближение с Землей произошло 25 ноября 2025 года, по данным TheSkyLive. Долгое время она оставалась незаметной, пока не начала менять цвет. Это было начало ее разрушения.

Австрийский астрофотограф Михаэль Йегер задокументировал процесс распада, создав детальную анимацию событий. На снимках, сделанных между 12 и 20 ноября, четко видно, как ядро кометы раскололось на три больших фрагмента, которые медленно отдаляются друг от друга.



На этом снимке видно, что комета C/2025 K1 (ATLAS) распалась на три части / Фото Michael Jäger

Более поздние наблюдения обнаружили появление четвертого, меньшего обломка, но на снимках его пока не видно. Вполне вероятно, что объект продолжит распадаться на еще большее количество частей.

Хотя ученые надеялись подробнее изучить состав этого небесного тела во время его сближения с Землей 25 ноября, разрушение ядра сделало невозможным полноценные исследования.

Обломки погибшей кометы все еще можно попытаться разглядеть в созвездии Льва, используя мощный бинокль или телескоп.

Почему кометы распадаются?

Кометы распадаются из-за совокупности внешних и внутренних факторов, чаще всего на подлете к Солнцу или во время сближений с планетами. Основная причина – резкое нагревание и испарение летучих веществ в ядре, что вызывает внутреннее давление и даже взрывы, которые могут разорвать комету на фрагменты.

Основные причины распада комет:

Солнечный нагрев. Под действием Солнца лед и газы в ядре начинают быстро испаряться, что создает дополнительное давление под непрозрачной коркой ядра. Когда это давление становится слишком большим, происходит "прорыв" коры с выбросом газа и пыли, или разрушение ядра на части.

Структурная слабость. Ядро кометы часто состоит из мелких, слабо связанных обломков льда и пыли. Внутренние расхождения в составе и структуре способствуют фрагментации даже без воздействия внешних факторов.

Гравитационное воздействие. Вблизи крупных планет или Солнца приливные силы могут разорвать ядро на отдельные части, особенно если оно уже имеет трещины или ослаблено.

Столкновения или взрывы. Кометы иногда сталкиваются с мелкими телами в космосе, или имеют в составе взрывчатые вещества. Это может вызвать разрушение ядра сильной волной в процессе нагревания или в результате химических реакций.

После распада обломки кометы остаются дрейфовать в космосе. Иногда они оказываются на пути орбиты Земли и могут образовывать яркие метеорные потоки.

Почему эта комета имеет знакомое название?

Стоит отметить, что C/2025 K1 (ATLAS) часто путали с межзвездной кометой 3I/ATLAS, о которой много писали в течение последних четырех месяцев. Дело в том, что название кометам присваивается на основе телескопа, который ее первым нашел, или благодаря имени человека, который это сделал. Поэтому первая часть их названия отличается, а вторая является общей.

Обе эти кометы были впервые замечены Системой последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System или ATLAS). Это роботизированная установка для предупреждения об околоземных объектах. Ею управляет Институт астрономии Гавайского университета при финансировании NASA.

ATLAS состоит из четырех телескопов системы Райта-Шмидта, каждый из которых оборудован 110-мегапиксельной камерой.

Два телескопа (ATLAS1 и ATLAS2) работают на расстоянии 160 километров друг от друга на вулканах Халеакала и Мауна-Лоа на Гавайских островах.

Третий расположен в Южной Африке.

Четвертый – в Чили.

Общая концепция предусматривает расширение до восьми телескопов, расположенных по всему земному шару для круглосуточного охвата всего ночного неба.

ATLAS специализируется на скорости, а не на глубине: система сканирует небо гораздо быстрее мощных телескопов Pan-STARRS (четверть ночи против недель), но зато смотрит примерно в 100 раз менее глубоко. Поэтому эти телескопы и называют "системой последнего предупреждения", потому что они сообщают об объектах уже тогда, когда те находятся относительно близко к нашей планете.