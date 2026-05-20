О трагическом случае, произошедшем около 4:00 утра по местному времени, сообщило издание San Antonio Express-News.

Что известно об инциденте на Starbase?

Хотя местные власти не раскрывают личность погибшего, источники The Wall Street Journal уточнили, что это был сотрудник компании-подрядчика, который умер в результате падения. SpaceX пока не предоставила публичных комментариев.

Инцидент произошел в момент, когда SpaceX активно готовится к одному из ключевых испытаний программы Starship – первого запуска версии Starship V3. Это новое поколение сверхтяжелой ракеты, которую компания рассматривает как основу для будущих полетов на Луну и Марс.

Этот запуск должен был стать двенадцатым для системы Starship в целом. Изначально старт планировался на 19 мая, но его дважды переносили, последний раз – на вечер четверга, 21 мая. Причины задержек компания не объяснила.

Starship считается самой большой и мощной ракетой в истории. Высота системы превышает 122 метра, а сама конструкция создается как полностью многоразовая. Первый полет полностью собранного Starship состоялся в апреле 2023 года, а запуск V3 должен стать уже двенадцатым испытанием программы.

Были ли проблемы с безопасностью у SpaceX ранее?

Сама Starbase уже давно находится под вниманием из-за проблем с безопасностью. В 2025 году TechCrunch опубликовал анализ данных OSHA, согласно которому уровень производственных травм на Starbase оказался самым высоким среди всех производственных и тестовых площадок SpaceX.

На Starbase зафиксирован уровень травматизма, который почти в 6 раз превышал средний показатель для аналогичных предприятий по производству космических аппаратов и почти в 3 раза – для аэрокосмического производства в целом в 2024 году. Этот сверхвысокий уровень травматизма сохраняется с 2019 года, когда SpaceX начала передавать данные о травматизме на Starbase федеральному регулятору [OSHA],

– комментируют инциденты связанные со SpaceX авторы статьи.

Только в январе этого года OSHA выдвинуло против SpaceX семь "серьезных" обвинений в нарушении правил безопасности, в частности из-за ненадлежащей проверки крана, который обвалился на Starbase в июне прошлого года. Агентство наложило на компанию максимальный штраф по шести из семи нарушений на общую сумму 115 850 долларов, который SpaceX сейчас оспаривает.

Параллельно компания уже сталкивается с другими юридическими проблемами, связанными с безопасностью труда. В частности, продолжается судебный иск от водителя грузовика, который заявил, что получил травмы из-за утечки жидкого метана во время доставки топлива на тестовую площадку SpaceX в Мак-Грегори вблизи Вако в июне 2024 года, как сообщает Austin American-Statesman.

Отдельно растет напряжение и среди местных жителей. Недавно более 50 человек, которые живут неподалеку Starbase, подали федеральный иск против компании. Они утверждают, что запуски Starship повредили их дома. Ситуация выглядит особенно контрастно на фоне того, что Starbase недавно официально получила статус города.

Интересный факт! В мае 2025 года местные жители поддержали инкорпорацию территории голосованием – 212 голосов "за" против 6 "против". Это означает, что район вокруг космодрома Starbase официально стал отдельным городом. Большинство жителей территории – работники или люди, связанные со SpaceX, поэтому компания получила больше влияния на местное управление, застройку, инфраструктуру и правила в регионе.

