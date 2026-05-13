Если сегодня главными площадками компании остаются Starbase в Техасе и стартовые комплексы во Флориде, то в будущем этого уже не будет хватать для амбициозных планов Илона Маска. В новом заявлении компании говорится о намерении увеличить количество запусков до нескольких тысяч в год, сообщает Reuters.

Для современной космической отрасли это беспрецедентный темп. В SpaceX считают, что реализовать его можно только путем создания большой сети дополнительных стартовых площадок – не только в США, но и в других странах мира.

Почему SpaceX нужны новые космодромы?

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) ранее объяснял, что будущие космопорты должны работать по принципу обычных аэропортов. Идея заключается в быстром обслуживании многоразовых ракет и проведении нескольких запусков ежедневно без длительных перерывов между миссиями.

Ключевую роль в этих планах играет сверхтяжелая ракета Starship. Она создается как полностью многоразовая система с минимальным переоснащением после полетов. Ракета способна выводить на орбиту более 100 тонн груза, что делает ее основой для будущих проектов компании.

SpaceX рассчитывает использовать Starship для массового развертывания спутников сети Starlink, запуска космических дата-центров, а также будущих полетов на Луну и Марс. Именно поэтому компания стремится максимально удешевить и ускорить процесс запусков.

Когда снова полетит Starship? Следующим шагом в развитии программы станет двенадцатый тестовый полет Starship, запланированный на 19 мая. Во время миссии планируют испытать новую версию ускорителя Super Heavy с обновленными двигателями Raptor.

Параллельно компания готовится к масштабному финансовому этапу. По данным источников, уже в следующем месяце SpaceX может выйти на биржу для привлечения 75 миллиардов долларов инвестиций. В таком случае потенциальная капитализация компании может достичь 1,75 триллиона долларов, что сделает ее одной из самых дорогих технологических компаний мира.

Как массовые запуски Starship изменят стоимость вывода грузов на орбиту?

Главная ставка SpaceX заключается не только в увеличении количества запусков, но и в радикальном снижении их стоимости. Именно многоразовость Starship должна стать ключом к этому переходу.

Сегодня даже относительно дешевые миссии ракеты Falcon 9 стоят десятки миллионов долларов. Для сравнения, стоимость запуска Falcon 9 оценивается примерно в 67 миллионов долларов, а внутренние расходы SpaceX могут составлять 15 – 28 миллионов долларов благодаря повторному использованию первой ступени, информирует PatentPC.

Starship должен изменить экономику космических полетов еще радикальнее. Ракета способна выводить более 100 тонн груза на низкую околоземную орбиту и создается как полностью многоразовая система. В SpaceX рассчитывают, что после отработки технологии стоимость запуска может упасть до 2 – 10 миллионов долларов.

Некоторые аналитики прогнозируют цену доставки грузов ниже 100 долларов за килограмм, а в долгосрочной перспективе – даже 10 – 20 долларов за килограмм.

Для сравнения, современные тяжелые ракеты часто имеют цену в тысячи или десятки тысяч долларов за каждый килограмм полезной нагрузки. Например, NASA SLS оценивается в миллиарды долларов за запуск.

Если SpaceX действительно сможет перейти к ежедневным или даже многократным запускам в течение суток, космическая отрасль получит эффект, похожий на революцию лоукост-авиаперевозок. Это потенциально удешевит создание спутниковых сетей, космических станций, орбитальных дата-центров и даже межпланетных миссий.

Кроме того, массовое производство Starship и двигателей Raptor может еще больше сократить расходы. Reuters ранее сообщал, что SpaceX уже потратила более 15 миллиардов долларов на программу Starship, рассматривая ее как основу будущей космической экономики.

Как ежедневные запуски ракет могут повлиять на окружающую среду?

Вместе с потенциальной революцией в космических перевозках растут и опасения экологов. Сегодня космическая отрасль создает относительно небольшую долю глобальных выбросов, однако резкое увеличение количества запусков может существенно изменить ситуацию.

По оценкам исследователей, нынешний вклад космических запусков составляет примерно 1 – 2% от углеродного следа авиации, но количество стартов быстро растет, информирует Space.com.

Starship использует метан и жидкий кислород. Это топливо считается "чище" твердых ускорителей или токсичных гиперголических компонентов, которые используются в некоторых других ракетах. Метан производит меньше сажи и опасных соединений.

Впрочем, масштабы Starship делают проблему значительно сложнее. По некоторым оценкам, один полный запуск системы Super Heavy + Starship может потреблять около 1000 тонн метана и более 4000 тонн жидкого кислорода. Исследователи также оценивают выбросы одного запуска в примерно 3500 тонн углекислого газа.

Особое беспокойство вызывает влияние ракетных выбросов на верхние слои атмосферы. Ученые предупреждают, что сажа и другие частицы после запусков могут влиять на озоновый слой и усиливать нагрев атмосферы. Некоторые исследования, как пишет GreenLaunch, указывают, что черный углерод от ракетных двигателей имеет значительно более сильный парниковый эффект на больших высотах, чем аналогичные выбросы у поверхности Земли.

Отдельная проблема – влияние космодромов на местные экосистемы. После тестов Starship в Техасе экологи и местные жители неоднократно жаловались на шум, ударные волны, пыль и возможные последствия для заповедных территорий и птиц, как сообщало Houston СһгопісІе. Несмотря на это, Федеральное управление гражданской авиации США позволило SpaceX увеличить количество запусков Starship в Техасе с 5 до 25 в год после экологической оценки.

В то же время некоторые исследования показывают, что многоразовые ракеты могут быть экологически эффективнее одноразовых систем. Согласно научным оценкам, повторное использование ступеней способно сократить производственные выбросы более чем на 95% по сравнению с традиционными одноразовыми носителями.