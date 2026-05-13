Якщо сьогодні головними майданчиками компанії залишаються Starbase у Техасі та стартові комплекси у Флориді, то в майбутньому цього вже не вистачатиме для амбітних планів Ілона Маска. У новій заяві компанії йдеться про намір збільшити кількість запусків до кількох тисяч на рік, повідомляє Reuters.

Для сучасної космічної галузі це безпрецедентний темп. У SpaceX вважають, що реалізувати його можна лише шляхом створення великої мережі додаткових стартових майданчиків – не тільки у США, а й в інших країнах світу.

Чому SpaceX потрібні нові космодроми?

Глава компанії Ілон Маск (Elon Musk) раніше пояснював, що майбутні космопорти мають працювати за принципом звичайних аеропортів. Ідея полягає у швидкому обслуговуванні багаторазових ракет та проведенні кількох запусків щодня без тривалих перерв між місіями.

Ключову роль у цих планах відіграє надважка ракета Starship. Вона створюється як повністю багаторазова система з мінімальним переоснащенням після польотів. Ракета здатна виводити на орбіту понад 100 тонн вантажу, що робить її основою для майбутніх проєктів компанії.

SpaceX розраховує використовувати Starship для масового розгортання супутників мережі Starlink, запуску космічних дата-центрів, а також майбутніх польотів на Місяць і Марс. Саме тому компанія прагне максимально здешевити та прискорити процес запусків.

Коли знову полетить Starship? Наступним кроком у розвитку програми стане дванадцятий тестовий політ Starship, запланований на 19 травня. Під час місії планують випробувати нову версію прискорювача Super Heavy з оновленими двигунами Raptor.

Паралельно компанія готується до масштабного фінансового етапу. За даними джерел, вже наступного місяця SpaceX може вийти на біржу для залучення 75 мільярдів доларів інвестицій. У такому разі потенційна капіталізація компанії може сягнути 1,75 трильйона доларів, що зробить її однією з найдорожчих технологічних компаній світу.

Як масові запуски Starship змінять вартість виведення вантажів на орбіту?

Головна ставка SpaceX полягає не лише у збільшенні кількості запусків, а й у радикальному зниженні їхньої вартості. Саме багаторазовість Starship має стати ключем до цього переходу.

Сьогодні навіть відносно дешеві місії ракети Falcon 9 коштують десятки мільйонів доларів. Для порівняння, вартість запуску Falcon 9 оцінюється приблизно у 67 мільйонів доларів, а внутрішні витрати SpaceX можуть становити 15 – 28 мільйонів доларів завдяки повторному використанню першого ступеня, інформує PatentPC.

Starship має змінити економіку космічних польотів ще радикальніше. Ракета здатна виводити понад 100 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту та створюється як повністю багаторазова система. У SpaceX розраховують, що після відпрацювання технології вартість запуску може впасти до 2 – 10 мільйонів доларів.

Деякі аналітики прогнозують ціну доставки вантажів нижче 100 доларів за кілограм, а у довгостроковій перспективі – навіть 10 – 20 доларів за кілограм.

Для порівняння, сучасні важкі ракети часто мають ціну у тисячі або десятки тисяч доларів за кожен кілограм корисного навантаження. Наприклад, NASA SLS оцінюється у мільярди доларів за запуск.

Якщо SpaceX справді зможе перейти до щоденних або навіть багаторазових запусків протягом доби, космічна галузь отримає ефект, схожий на революцію лоукост-авіаперевезень. Це потенційно здешевить створення супутникових мереж, космічних станцій, орбітальних дата-центрів і навіть міжпланетних місій.

Крім того, масове виробництво Starship та двигунів Raptor може ще більше скоротити витрати. Reuters раніше повідомляв, що SpaceX вже витратила понад 15 мільярдів доларів на програму Starship, розглядаючи її як основу майбутньої космічної економіки.

Як щоденні запуски ракет можуть вплинути на довкілля?

Разом із потенційною революцією у космічних перевезеннях зростають і побоювання екологів. Сьогодні космічна галузь створює відносно невелику частку глобальних викидів, однак різке збільшення кількості запусків може суттєво змінити ситуацію.

За оцінками дослідників, нинішній внесок космічних запусків становить приблизно 1 – 2% від вуглецевого сліду авіації, але кількість стартів швидко зростає, інформує Space.com.

Starship використовує метан і рідкий кисень. Це паливо вважається "чистішим" за тверді прискорювачі або токсичні гіперголічні компоненти, які використовуються у деяких інших ракетах. Метан виробляє менше сажі та небезпечних сполук.

Втім, масштаби Starship роблять проблему значно складнішою. За деякими оцінками, один повний запуск системи Super Heavy + Starship може споживати близько 1000 тонн метану та понад 4000 тонн рідкого кисню. Дослідники також оцінюють викиди одного запуску у приблизно 3500 тонн вуглекислого газу.

Особливе занепокоєння викликає вплив ракетних викидів на верхні шари атмосфери. Науковці попереджають, що сажа та інші частинки після запусків можуть впливати на озоновий шар і посилювати нагрівання атмосфери. Деякі дослідження, як пише GreenLaunch, вказують, що чорний вуглець від ракетних двигунів має значно сильніший парниковий ефект на великих висотах, ніж аналогічні викиди біля поверхні Землі.

Окрема проблема – вплив космодромів на місцеві екосистеми. Після тестів Starship у Техасі екологи та місцеві жителі неодноразово скаржилися на шум, ударні хвилі, пил і можливі наслідки для заповідних територій та птахів, як повідомляло Houston Сhronicle. Попри це, Федеральне управління цивільної авіації США дозволило SpaceX збільшити кількість запусків Starship у Техасі з 5 до 25 на рік після екологічної оцінки.

Водночас деякі дослідження показують, що багаторазові ракети можуть бути екологічно ефективнішими за одноразові системи. Згідно з науковими оцінками, повторне використання ступенів здатне скоротити виробничі викиди більш ніж на 95% у порівнянні з традиційними одноразовими носіями.