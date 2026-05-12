Пока астронавты миссии Artemis 2 только месяц назад завершили облет Луны и приводнились в Тихом океане, в Космическом центре Кеннеди уже активно готовят следующий запуск, пишет 24 Канал. NASA сообщила, что первую ступень ракеты Space Launch System для миссии Artemis 3 установили вертикально внутри гигантского здания Vehicle Assembly Building во Флориде.

Речь идет об основной секции ракеты высотой 65 метров, в которой расположатся четыре двигателя RS-25. После их монтажа ступень перенесут в высший ангар High Bay 3, где начнется финальная сборка ракеты вместе с кораблем Orion и твердотопливными ускорителями.

NASA сообщило об этом на своей странице в соцсети X, где также показало фото ракеты в цехе вертикальной сборки.

Нет ничего лучше, чем увидеть вертикальную ступень ракеты SLS! ️



Техники в @nasakennedy завершили операции по подъему самой большой секции основной ступени для ракеты NASA Artemis III SLS в High Bay 2,, где она будет соединена с секцией двигателя.



- NASA Marshall (@NASA_Marshall) 10 мая, 2026

В полностью собранном виде SLS станет одной из крупнейших ракет в истории. Ее высота будет достигать 98 метров, а масса с заправленными баками – примерно 2,6 миллиона килограммов.

Почему NASA изменила план миссии?

Изначально Artemis 3 должна была стать исторической миссией – первой посадкой астронавтов на Луну после программы Apollo. Однако NASA пришлось пересмотреть архитектуру всей программы из-за задержек в создании лунных посадочных модулей.

Проблемы возникли сразу с двумя аппаратами, которые NASA выбрала в рамках программы Human Landing System. Это Starship компании SpaceX и Blue Moon от Blue Origin. Оба проекта до сих пор проходят испытания, а их готовность к безопасной доставке людей на поверхность Луны остается под вопросом.

Аппараты Starship и Blue Moon / Фото NASA

Из-за этого Artemis 3 теперь не полетит к Луне вообще. Вместо этого экипаж на корабле Orion останется на околоземной орбите, где проведет серию сближений и стыковок с лунными посадочными модулями.

Интересный факт! NASA допускает, что в миссии могут принять участие сразу два посадочных аппарата – Starship и Blue Moon, если оба будут готовы к запуску. Таким образом, агентство хочет убедиться, что системы работают безопасно перед реальной высадкой людей на поверхность спутника.

Именно поэтому теперь первой пилотируемой посадкой в рамках программы Artemis считается миссия Artemis 4, запуск которой сейчас запланирован на 2028 год. На этом этапе главным кандидатом остается Starship, однако NASA прямо намекает, что окончательный выбор будет зависеть от того, кто быстрее завершит все необходимые испытания.

В целом же программа Artemis является ключевой частью долгосрочного плана NASA по возвращению людей на Луну. В будущем агентство хочет сделать полеты регулярными и создать постоянную базу у южного полюса Луны уже в начале 2030-х годов.

Что реально тормозит лунные посадочные модули Starship и Blue Moon?

Главная проблема обоих лунных модулей – не сама посадка на Луну, а сложность всей инфраструктуры вокруг нее. NASA фактически пытается создать новый класс космических кораблей, способных работать далеко за пределами околоземной орбиты в течение длительного времени.

Для Starship от SpaceX одним из самых больших вызовов стала система орбитальной дозаправки. Чтобы аппарат смог долететь до Луны, сесть на поверхность и вернуться обратно, ему нужна серия отдельных запусков топливных танкеров с последующим переливанием криогенного горючего прямо в космосе, объясняет Reuters. Такую технологию человечество еще никогда не использовало в столь больших масштабах.

Дополнительные трудности создают сами криогенные компоненты горючего. Жидкий кислород и метан постепенно испаряются даже в космосе, поэтому инженерам нужно научиться долго хранить топливо без критических потерь. Именно поэтому NASA решила вставить между Artemis 2 и реальной высадкой еще одну тестовую миссию, пишет Space.com.

В случае Blue Moon от Blue Origin ситуация несколько иная. Как отмечает Space.com, компания еще не завершила полный цикл испытаний аппарата, а также зависит от готовности ракеты New Glenn. Часть тестов посадочного модуля сейчас проводят в вакуумных камерах NASA, проверяя работу навигации, систем связи и двигателей в лунных условиях.

NASA также беспокоит сложность самих операций. Аэрокосмическая консультативная панель безопасности агентства прямо заявляла в отчете, что Human Landing System имеет "высокий уровень риска" из-за слишком сложного сценария миссии, большого количества стыковок и незавершенных летных испытаний.

Чем Artemis отличается от Apollo?

Несмотря на постоянные сравнения с Apollo, современная программа Artemis имеет совсем другую цель. Если миссии 1960-х были преимущественно политическим символом победы США в космической гонке с СССР, то нынешняя программа рассматривается как попытка создать постоянную инфраструктуру для жизни и работы людей за пределами Земли. Об этом NASA подробно рассказывает в отдельном выпуске подкаста "Houston We Have a Podcast".

Во время Apollo астронавты проводили на поверхности Луны всего несколько дней. Artemis изначально проектируют для долговременных миссий, регулярных полетов и строительства базы у южного полюса Луны. Там, по данным орбитальных исследований, могут содержаться большие залежи водяного льда.

NASA прямо называет Artemis частью стратегии "Moon to Mars" в своем "Плане устойчивого лунного исследования и разработки". Луна в этом случае рассматривается не как финальная цель, а как полигон для технологий, которые потом понадобятся во время полетов на Марс. Речь идет об автономном жизнеобеспечении, добыча ресурсов, длительное пребывание людей в глубоком космосе и защита экипажа от радиации.

Еще одна важная разница – масштаб международного и коммерческого участия. Если Apollo почти полностью контролировала NASA, то Artemis опирается на частные компании и партнеров из других стран среди которых, кстати, Украина. В программе уже принимают участие Canadian Space Agency, European Space Agency и десятки коммерческих подрядчиков.

Кроме того, изменилась и геополитическая причина возвращения на Луну. Теперь главным конкурентом США в космосе считают Китай, который также планирует пилотируемые лунные миссии в конце десятилетия. Поэтому NASA все чаще говорит о необходимости "закрепиться" на Луне раньше других.

Какие риски и вызовы ждут экипаж Artemis 3?

Даже после отказа от посадки на Луну Artemis 3 остается одной из самых сложных пилотируемых миссий NASA за последние десятилетия.

Главным испытанием станет, как мы уже писали выше, сближение и стыковка Orion с огромными лунными модулями на околоземной орбите. Для NASA это будет первая реальная проверка того, могут ли Starship или Blue Moon безопасно взаимодействовать с кораблем экипажа перед будущей высадкой. Ошибки во время таких маневров могут иметь критические последствия, отмечает Space.com.

Серьезным остается фактор космической радиации. В отличие от полетов к МКС, миссии Artemis выходят далеко за пределы защитного магнитного поля Земли. Мощная солнечная вспышка в неудачный момент может создать серьезную угрозу для здоровья астронавтов, подтверждает New York Post.

NASA волнует и человеческий фактор, как пишет Futurism. Даже короткие полеты в глубокий космос существенно влияют на организм. После Artemis 2 астронавты проходили длительную адаптацию после возвращения на Землю, а видео с экипажем после приводнения активно обсуждали в медиа из-за физического истощения членов миссии.

И наконец, Artemis 3 станет психологическим тестом для всей программы. После лет задержек NASA нужно доказать, что новая архитектура миссий действительно работает и способна подготовить человечество к реальному возвращению на поверхность Луны.