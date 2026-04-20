Заход Земли за Луну: как это было?

Командир экипажа Рид Вайзмен, побывавший на борту космического корабля Orion, поделился уникальными кадрами, которые ранее не были доступны человечеству в таком качестве. Во время полета вокруг спутника Земли он зафиксировал так называемый закат Земли – момент, когда наша планета медленно исчезает за лунным горизонтом. Самым интересным фактом стало то, что это удивительное видео было снято на обычный смартфон через иллюминатор люка стыковки, пишет 24 Канал.

Рид Уайзмен заметил, что этот момент был шансом, который выпадает лишь раз в жизни. Он сравнил зрелище с наблюдением за закатом солнца на пляже, однако из самого отдаленного уголка космоса, поэтому просто не смог удержаться от съемки на мобильный телефон, который ему выдали перед полетом.

Видео было опубликовано без редактирования или обрезки с использованием 8-кратного увеличения, что, по словам астронавта, максимально соответствует тому, как видит человеческий глаз. На фоне записи слышны восторженные возгласы экипажа и щелчок затвора профессиональной камеры Nikon с 400-миллиметровым объективом, на которую Кристина Кох делала серии снимков для научных и документальных целей.

Кроме Рида Уайзмена и Кристины Кох, в состав исторического экипажа вошли Виктор Гловер и Джереми Хансен. Пока командир снимал видео, Гловер и Хансен наблюдали за Луной из другого иллюминатора.

Пользователи социальных сетей, в частности на платформе Reddit, были поражены не только красотой кадров, но и ощущением перспективы, которое передает движение камеры смартфона, подчеркивая всю невероятность пребывания людей на таком огромном расстоянии от дома.

Подробнее о миссии

Напомним, миссия, начавшаяся 1 апреля 2026 года с мыса Канаверал во Флориде, не была безоблачной. Почти сразу после старта экипаж столкнулся с непредсказуемой технической неисправностью – проблемой с туалетной системой. Сначала появился тревожный сигнал о неисправности питания и состоянии бака для отходов. Впоследствии астронавты почувствовали запах горения в гигиеническом отсеке, о чем Джереми Гансен сообщил центр управления полетами.

Кристина Кох приложила значительные усилия для устранения поломки, пытаясь прочистить заклинивший вентилятор системы. Несмотря на то, что систему удалось частично реанимировать, директор полета Рик Генфлинг позже сообщил, что эвакуация отходов из бака происходила медленнее, чем ожидалось. Из-за этого астронавтам пришлось прибегать к альтернативным средствам гигиены, поскольку вентиляция работала не на полную мощность.

Несмотря на бытовые трудности и технические проблемы, миссия Artemis 2 имела огромное значение для науки и общества. Астронавты провели ряд важных исследований и даже приняли звонок от Дональда Трампа, пока весь мир следил за их прогрессом.

Кристина Кох на пресс-конференции после завершения миссии подчеркнула, что привлечение общественности и популяризация космоса были так же важны, как и выполнение технических задач, поскольку этот полет принадлежит всему человечеству.