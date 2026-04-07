Почему этот полет стал важнейшим событием десятилетия?

Президент Дональд Трамп лично поздравил экипаж миссии Artemis 2 после их триумфального облета Луны, во время которого они стали наиболее удаленными от Земли людьми за всю историю. В разговоре, который длился около 13 минут, он отметил мужество и выносливость астронавтов, подчеркнув, что их достижение вызвало невероятную гордость у всей нации, пишет Space.

Смотрите также Совсем не похож на тот, который мы видим: NASA показало уникальный кадр обратной стороны Луны

Командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Хансен провели шесть часов, наблюдая за частями лунной поверхности, которые ранее никто не видел собственными глазами.

Это путешествие, начавшееся 1 апреля 2026 года со старта самой мощной ракеты NASA Space Launch System.

Это стало первым пилотируемым полетом к Луне со времен миссии Apollo 17 в декабре 1972 года.

Во время пребывания на максимальной дистанции от дома корабль достиг отметки 406 771 километра от Земли, что на 6 600 километров превышает предыдущий рекорд, установленный экипажем Apollo 13 в 1970 году.

Дональд Трамп назвал участников полета современными пионерами, чья работа прокладывает путь к возвращению американских исследователей на лунную поверхность уже в ближайшее время.



Другая сторона Луны, которую мы не видим с Земли / Фото NASA

Одним из самых напряженных моментов миссии была потеря связи с Землей, которая длилась около 40 – 45 минут, пока корабль находился за обратной стороной Луны.

Виктор Гловер рассказал, что в это время он произнес короткую молитву, после чего сразу сосредоточился на научных наблюдениях. Он описал увиденное как остров ландшафта, полностью окруженный темнотой. Среди интересных объектов астронавт выделил двойной кратер на севере, напоминающий снеговика, а также заметил, что некоторые горные вершины выглядели так, будто они припорошены снегом или мелом.

Кристина Кох добавила, что самым ярким моментом для нее стало первое появление Земли после выхода из зоны радиомолчания.

Во время общения президент также вспомнил Космические силы США, назвав их своим детищем, и выразил уверенность в том, что следующим большим шагом станет путешествие на Марс, пишет Daily Mail. Он заявил о намерении не просто оставить отпечатки ног на Луне, а создать там постоянное присутствие, чтобы впоследствии развернуть экспансию к красной планете.



Экипаж Artemis 2 / Фото NASA

Кроме того, Дональд Трамп поздравил представителя Канадского космического агентства Джереми Гансена, отметив, что обсуждал его участие в миссии с канадским премьер-министром и легендой хоккея Уэйном Гретцки.

Администратор NASA Джаред Айзекман, который также участвовал в координации связи, пошутил о необходимости исправления технических проблем с сантехникой на борту Orion, но одновременно серьезно добавил, что эта миссия заставляет мир снова поверить в способность Америки делать почти невозможное.

Сейчас экипаж готовится к завершающему этапу путешествия. Ожидается, что космический корабль совершит посадку в Тихом океане уже в эту пятницу. Астронавты уже получили официальное приглашение посетить Белый дом после возвращения.