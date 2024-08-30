Джаред Айзекман: краткая биография

Айзекман родился 11 февраля 1983 года в штате Нью-Джерси. В 14 лет он увлекся ремонтом компьютеров и впоследствии открыл небольшой бизнес по техническому обслуживанию и ремонту в подвале своих родителей – его компания называлась Deco Systems. Два года спустя эта деятельность привела к тому, что один из его клиентов предложил ему работу на полную ставку. Он не колебался: решил бросить среднюю школу, чтобы принять это предложение.

Смотрите также Все о миссии Polaris Dawn, когда впервые в истории гражданский человек выйдет в открытый космос

В 1999 году Айзекман основал компанию по обработке розничных платежей. Ему тогда было всего 16 лет. Он до сих пор является генеральным директором этой компании, а в 2020 году переименовал ее в Shift4 Payments. Оборот составляет более 200 миллиардов долларов в год.

в 2012 году Джаред Айзекман стал соучредителем компании Draken International, которая обучает пилотов для вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей.

По оценкам Forbes, по состоянию на сегодня состояние Айзекмана составляет около 1,9 миллиарда долларов. Значительная часть приходится на 38% акций его компании Shift4 Payments.

Рекорды

В 2008 году Айзекман попытался установить мировой рекорд по кругосветному перелету на легком реактивном самолете, совершив кругосветное путешествие за 83 часа. К сожалению, он не смог обогнать действующий тогда рекорд в 82 часа, поскольку столкнулся с многочасовыми задержками на земле в Индии и Японии.

В апреле 2009 года он установил мировой рекорд по кругосветному путешествию на легком реактивном самолете, совершив перелет за 61 час 51 минуту, что примерно на 20 часов быстрее, чем предыдущий рекорд в 82 часа. Он летал на самолете Cessna Citation CJ2 с двумя другими членами экипажа, пропуская остановки в Индии и Японии.



Джаред Айзекман / Фото Polaris Program/John Kraus

Polaris Dawn

Теперь Айзекман полетит на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в рамках пятидневной миссии Polaris Dawn, которая стартует ракетой Falcon 9. Эта миссия станет первой из трех запланированных миссий Polaris, которые финансируются и выполняются Айзекманом и SpaceX с целью развития космических технологий.

Во время миссии будут испытаны новые скафандры для активности вне корабля. Они разработаны компанией SpaceX и должны быть более гибкими и экономически эффективными.

Айзекман и трое членов его экипажа — его друг и бывший пилот ВВС Скотт Потит, а также инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис – отлетят от Земли дальше, чем любая другая космическая миссия, осуществлена со времен полетов NASA "Аполлон" в 1970-х годах. Миссия будет включать первый выход в открытый космос, осуществлен астронавтами частного, негосударственного рейса.

Айзекман и Гиллис проведут около 15 минут за пределами космического корабля, чтобы протестировать скафандры, соединенные с кораблем 12-футовыми канатами, которые будут обеспечивать их кислородом. Экипаж пройдет через радиационные пояса Ван Аллена, где будет присутствовать опасное количество радиации, и проведет эксперимент, чтобы определить, может ли радиация в космосе сделать рентгеновские снимки без рентгеновского аппарата.

Смотрите также SpaceX снова перенесла историческую миссию Polaris Dawn: когда ждать запуск

Миссия Polaris Dawn станет вторым путешествием Айзекмана в космос. Впервые он побывал там в 2021 году во время самофинансируемой миссии, запущенной компанией SpaceX под названием Inspiration4. Этот полет стал первой космической миссией, в которой участвовали только туристы — ни один из четырех членов экипажа не был профессиональным астронавтом – и был организован с целью сбора средств для детской больницы. Космический корабль провел на орбите три дня.