Ситуация подсветила проблему отсутствия обмена данными между космическими государствами и растущую угрозу перенасыщения орбитального пространства, что может привести к необратимым последствиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag.

Кто виноват в опасном сближении?

Об опасной ситуации публично рассказал вице-президент инженерного подразделения Starlink Майкл Николлс в социальной сети X.

Когда спутниковые операторы не делятся эфемеридами для своих спутников, в космосе могут происходить опасные близкие сближения. Несколько дней назад, 9 спутников были развернуты со старта с центра запуска спутников Jiuquan Satellite Launch Center на северо-западе Китая. Насколько известно, никакой координации или.. - Michael Nicolls (@michaelnicollsx) 13 декабря, 2025 г

По его словам, китайский космический аппарат приблизился к спутнику Starlink на критическое расстояние в 200 метров.

В космической индустрии такой разрыв считается пребыванием "в шаге от катастрофы". Представитель американской компании возложил вину на китайского оператора запусков CAS Space, указав на отсутствие надлежащей координации действий.

В ответ на обвинения представители CAS Space вышли на контакт, однако заметили, что их зона ответственности ограничивается выводом аппаратов на орбиту и развертыванием. Дальнейшее управление маневрами осуществляют непосредственные владельцы спутников.

Несмотря на это, китайская сторона начала сотрудничество со Starlink, пытаясь выяснить детали инцидента и идентифицировать, какой именно из девяти запущенных в той миссии спутников участвовал в опасном сближении.

Что это означает для будущей безопасности космонавтики?

Эксперты прогнозируют, что к концу 2030-х годов количество объектов на орбите достигнет полмиллиона. Без четкой системы обмена данными риск столкновений станет критическим. Starlink подчеркивает необходимость прекратить практику, когда китайские операторы редко делятся параметрами орбит со своими американскими коллегами.

Сейчас процедура согласования запусков предусматривает обращение к национальным военным службам слежения за космическим пространством. В CAS Space утверждают, что выполнили все требования и получили подтверждение безопасности выбранных траекторий от своих профильных ведомств.

В то же время эксперты отмечают, что сама компания SpaceX, которая требует прозрачности от других, является крупнейшим источником потенциальной опасности. На сегодня группировка Starlink насчитывает около 9000 аппаратов, что составляет две трети всех активных спутников на орбите.



Карта созвездия аппаратов Starlink на орбите Земли / Фото satellitemap.space

Компания фактически реализует стратегию захвата пространства по принципу "кто первый, тот и прав". Однако любая масштабная авария может вызвать цепную реакцию обломков, что сделает околоземное пространство непригодным для использования на десятки лет.