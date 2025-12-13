Ситуація підсвітила проблему відсутності обміну даними між космічними державами та зростаючу загрозу перенасичення орбітального простору, що може призвести до незворотних наслідків, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag.

Хто винен у небезпечному зближенні?

Про небезпечну ситуацію публічно розповів віцепрезидент інженерного підрозділу Starlink Майкл Ніколлс у соціальній мережі X.

When satellite operators do not share ephemeris for their satellites, dangerously close approaches can occur in space. A few days ago, 9 satellites were deployed from a launch from the Jiuquan Satellite Launch Center in Northwestern China. As far as we know, no coordination or… — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) December 13, 2025

За його словами, китайський космічний апарат наблизився до супутника Starlink на критичну відстань у 200 метрів.

У космічній індустрії такий розрив вважається перебуванням "за крок від катастрофи". Представник американської компанії поклав провину на китайського оператора запусків CAS Space, вказавши на відсутність належної координації дій.

У відповідь на звинувачення представники CAS Space вийшли на контакт, проте зауважили, що їхня зона відповідальності обмежується виведенням апаратів на орбіту та розгортанням. Подальше керування маневрами здійснюють безпосередні власники супутників.

Попри це, китайська сторона почала співпрацю зі Starlink, намагаючись з'ясувати деталі інциденту та ідентифікувати, який саме з дев'яти запущених у тій місії супутників брав участь у небезпечному зближенні.

Що це означає для майбутньої безпеки космонавтики?

Експерти прогнозують, що до кінця 2030-х років кількість об'єктів на орбіті сягне півмільйона. Без чіткої системи обміну даними ризик зіткнень стане критичним. Starlink наголошує на необхідності припинити практику, коли китайські оператори рідко діляться параметрами орбіт зі своїми американськими колегами.

Наразі процедура узгодження запусків передбачає звернення до національних військових служб стеження за космічним простором. У CAS Space стверджують, що виконали всі вимоги та отримали підтвердження безпеки обраних траєкторій від своїх профільних відомств.

Водночас експерти зазначають, що сама компанія SpaceX, яка вимагає прозорості від інших, є найбільшим джерелом потенційної небезпеки. На сьогодні угруповання Starlink налічує близько 9000 апаратів, що становить дві третини всіх активних супутників на орбіті.



Карта сузір'я апаратів Starlink на орбіті Землі / Фото satellitemap.space

Компанія фактично реалізує стратегію захоплення простору за принципом "хто перший, той і правий". Проте будь-яка масштабна аварія може викликати ланцюгову реакцію уламків, що зробить навколоземний простір непридатним для використання на десятки років.