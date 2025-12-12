Увагу дослідників привернула надмасивна чорна діра, розташована на відстані 135 мільйонів світлових років від Землі, розповідає 24 Канал з посиланням на Live Science.

Що спричинило такий масштабний викид енергії?

Вчені спостерігали за активним ядром галактики NGC 3783 – яскравим регіоном навколо чорної діри, що активно поглинає матерію. Ця область випустила потужний рентгенівський спалах, після згасання якого залишилися штормові вітри неймовірної сили.

За словами Лії Гу, астронома з Нідерландського інституту космічних досліджень, раніше вченим не доводилося бачити, щоб чорна діра створювала вітри з такою високою швидкістю. Результати дослідження були опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics.

Науковці вважають, що причиною інтенсивного спалаху та подальшого шторму стало магнітне поле чорної діри. Його лінії спершу заплуталися, а потім різко "розкрутилися", вивільнивши колосальну кількість енергії. Команда порівняла цей процес із корональними викидами маси на Сонці, які відбуваються за схожим сценарієм. Однак масштаби подій неспівмірні.

Маттео Гуайнацці, астроном з Європейського космічного агентства (ESA), зазначив, що оскільки маса цієї чорної діри дорівнює 30 мільйонам Сонць, її викиди мають масштаб, який майже неможливо уявити. Для порівняння: вітри від нещодавнього сонячного шторму мали швидкість лише 1 500 кілометрів на секунду, тоді як вітер чорної діри розігнався до 60 000 кілометрів на секунду, пояснює Eurekalert.

Як вчені "побачили" вибух?

Відкриття вдалося зробити завдяки спільній роботі двох космічних рентгенівських телескопів ESA – XMM-Newton та XRISM. Оптичний монітор XMM-Newton відстежив початковий спалах, а інструмент Resolve на борту XRISM проаналізував властивості вітру. Дослідники планують використовувати такий спільний підхід для вивчення інших активних галактичних ядер.

Який вплив мають такі викиди на сусідні світи?

Такі надпотужні вітри від надмасивних чорних дір є руйнівними для всього навколо. Вони можуть зривати атмосфери з планет і різко підвищувати рівень радіації, фактично стерилізуючи потенційно придатні для життя світи поблизу.

Крім того, ці потоки нагрівають і викидають міжзоряний газ з центральних частин галактики, гальмуючи утворення нових зір. У результаті активне ядро може буквально "заглушити" зореутворення й змінити подальшу еволюцію всієї галактики.

Чому дослідження активних ядер галактик важливе для розуміння Всесвіту?

Дослідження активних ядер галактик (АЯГ) допомагає вченим скласти пазл еволюції космосу. Астрономи давно помітили, що розмір центральної чорної діри завжди пропорційний масі самої галактики, хоча вони непорівнянні за масштабами. Це натякає на тісний, але ще не до кінця зрозумілий зв'язок: чорна діра та її галактика ростуть і розвиваються разом.

Вивчаючи такі потужні вітри, як у NGC 3783, науковці можуть зрозуміти механізм цього "спільного життя". Саме ці викиди енергії перерозподіляють матерію, впливають на хімічний склад космосу та регулюють народження зірок протягом мільярдів років.

Астрофізикиня Камілла Дієз наголосила, що розуміння магнетизму активних ядер та механізмів виникнення таких вітрів є ключем до відтворення історії галактик, оскільки ці процеси суттєво впливають на їхню еволюцію.