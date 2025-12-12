Внимание исследователей привлекла сверхмассивная черная дыра, расположенная на расстоянии 135 миллионов световых лет от Земли, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Что вызвало такой масштабный выброс энергии?

Ученые наблюдали за активным ядром галактики NGC 3783 – ярким регионом вокруг черной дыры, что активно поглощает материю. Эта область выпустила мощную рентгеновскую вспышку, после угасания которой остались штормовые ветры невероятной силы.

По словам Лии Гу, астронома из Нидерландского института космических исследований, ранее ученым не приходилось видеть, чтобы черная дыра создавала ветры с такой высокой скоростью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые считают, что причиной интенсивной вспышки и последующего шторма стало магнитное поле черной дыры. Его линии сначала запутались, а затем резко "раскрутились", высвободив колоссальное количество энергии. Команда сравнила этот процесс с корональными выбросами массы на Солнце, которые происходят по похожему сценарию. Однако масштабы событий несоизмеримы.

Маттео Гуайнацци, астроном из Европейского космического агентства (ESA), отметил, что поскольку масса этой черной дыры равна 30 миллионам Солнц, ее выбросы имеют масштаб, который почти невозможно представить. Для сравнения: ветры от недавнего солнечного шторма имели скорость всего 1 500 километров в секунду, тогда как ветер черной дыры разогнался до 60 000 километров в секунду, объясняет Eurekalert.

Как ученые "увидели" взрыв?

Открытие удалось сделать благодаря совместной работе двух космических рентгеновских телескопов ESA – XMM-Newton и XRISM. Оптический монитор XMM-Newton отследил начальную вспышку, а инструмент Resolve на борту XRISM проанализировал свойства ветра. Исследователи планируют использовать такой совместный подход для изучения других активных галактических ядер.

Какое влияние имеют такие выбросы на соседние миры?

Такие сверхмощные ветры от сверхмассивных черных дыр являются разрушительными для всего вокруг. Они могут срывать атмосферы с планет и резко повышать уровень радиации, фактически стерилизуя потенциально пригодные для жизни миры поблизости.

Кроме того, эти потоки нагревают и выбрасывают межзвёздный газ из центральных частей галактики, тормозя образование новых звёзд. В результате активное ядро может буквально "заглушить" звездообразование и изменить дальнейшую эволюцию всей галактики.

Почему исследование активных ядер галактик важно для понимания Вселенной?

Исследование активных ядер галактик (АЯГ) помогает ученым сложить пазл эволюции космоса. Астрономы давно заметили, что размер центральной черной дыры всегда пропорционален массе самой галактики, хотя они несопоставимы по масштабам. Это намекает на тесную, но еще не до конца понятную связь: черная дыра и ее галактика растут и развиваются вместе.

Изучая такие мощные ветры, как в NGC 3783, ученые могут понять механизм этой "совместной жизни". Именно эти выбросы энергии перераспределяют материю, влияют на химический состав космоса и регулируют рождение звезд в течение миллиардов лет.

Астрофизик Камилла Диез отметила, что понимание магнетизма активных ядер и механизмов возникновения таких ветров является ключом к воспроизведению истории галактик, поскольку эти процессы существенно влияют на их эволюцию.