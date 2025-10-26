С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" в Большом Магеллановом Облаке нашли сложные органические молекулы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Что именно и где обнаружили астрономы?

Ученые под руководством астрофизика Марты Севило из Центра космических полетов Годдарда NASA направили телескоп "Джеймс Уэбб" на молодую звезду ST6. Она расположена на расстоянии около 160 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке – галактике-спутнике Млечного Пути.



Органические молекулы обнаружили в Большом Магеллановом Облаке / Фото NASA/ESA/CSA/JPL-Caltech/M. Sewiło

Проанализировав инфракрасный свет от ледяного материала, вращающегося вокруг звезды, исследователи идентифицировали химические соединения.

Среди них обнаружили этанол, ацетальдегид и метилформиат. Ранее эти соединения никогда не фиксировали в форме льда за пределами нашей галактики. Также ученые уверенно идентифицировали уксусную кислоту, которую до этого никогда не находили во льду в космосе – только в виде пара.

Наличие этих молекул подтверждает компьютерные модели, согласно которым они участвуют в реакциях на поверхности ледяных пылинок, создавая пребиотические соединения.

Почему это важное открытие?

Сложные органические молекулы – это соединения, содержащие по меньшей мере шесть атомов, один из которых – углерод. Они являются химическими предшественниками молекул, из которых состоит жизнь, таких как аминокислоты, сахара и нуклеосновы. Их обнаружение в космосе помогает понять, где эти соединения могли образоваться еще до рождения Земли.

Открытие является особенно важным, поскольку Большое Магелланово Облако сильно отличается от Млечного Пути. В нем значительно меньше тяжелых элементов (таких как кислород, углерод, кремний) и пыли, но гораздо интенсивнее звездообразование, что наполняет галактику ультрафиолетовым излучением. Находка доказывает, что сложные химические процессы могут происходить даже в таких суровых условиях.

По словам Марты Севило для CMNS, это открытие значительно продвигает понимание того, как во Вселенной возникает сложная химия, и открывает новые возможности для исследования происхождения жизни.

В дальнейшем команда планирует изучить другие молодые звезды в Большом Магеллановом Облаке, чтобы определить, является ли эта химия распространенным явлением, или звезда ST6 является исключением.