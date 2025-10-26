За допомогою телескопа "Джеймс Вебб" у Великій Магеллановій Хмарі знайшли складні органічні молекули, розповідає 24 Канал з посиланням на Science Alert.

Що саме і де виявили астрономи?

Вчені під керівництвом астрофізикині Марти Севіло з Центру космічних польотів Годдарда NASA спрямували телескоп "Джеймс Вебб" на молоду зірку ST6. Вона розташована на відстані близько 160 000 світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі – галактиці-супутнику Молочного Шляху.



Органічні молекули виявили у Великій Магеллановій Хмарі / Фото NASA/ESA/CSA/JPL-Caltech/M. Sewiło

Проаналізувавши інфрачервоне світло від крижаного матеріалу, що обертається навколо зірки, дослідники ідентифікували хімічні сполуки.

Серед них виявили етанол, ацетальдегід та метилформіат. Раніше ці сполуки ніколи не фіксували у формі льоду за межами нашої галактики. Також вчені впевнено ідентифікували оцтову кислоту, яку до цього ніколи не знаходили у кризі в космосі – лише у вигляді пари.

Наявність цих молекул підтверджує комп'ютерні моделі, згідно з якими вони беруть участь у реакціях на поверхні крижаних пилинок, створюючи пребіотичні сполуки.

Чому це важливе відкриття?

Складні органічні молекули – це сполуки, що містять щонайменше шість атомів, один з яких – вуглець. Вони є хімічними попередниками молекул, з яких складається життя, таких як амінокислоти, цукри та нуклеооснови. Їх виявлення у космосі допомагає зрозуміти, де ці сполуки могли утворитися ще до народження Землі.

Відкриття є особливо важливим, оскільки Велика Магелланова Хмара сильно відрізняється від Молочного Шляху. У ній значно менше важких елементів (таких як кисень, вуглець, кремній) та пилу, але набагато інтенсивніше зореутворення, що наповнює галактику ультрафіолетовим випромінюванням. Знахідка доводить, що складні хімічні процеси можуть відбуватися навіть у таких суворих умовах.

За словами Марти Севіло для CMNS, це відкриття значно просуває розуміння того, як у Всесвіті виникає складна хімія, і відкриває нові можливості для дослідження походження життя.

Надалі команда планує вивчити інші молоді зірки у Великій Магеллановій Хмарі, щоб визначити, чи є ця хімія поширеним явищем, чи зірка ST6 є винятком.