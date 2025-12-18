В среду Сенат США подтвердил назначение Джареда Айзекмана на должность администратора NASA. За его кандидатуру проголосовали 67 сенаторов, против выступили 30. Айзекман – миллиардер и предприниматель, известен также как союзник Илона Маска. На новой должности он возглавит агентство, которое переживает сокращение персонала и работает в условиях жесткого политического давления. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Кем является новый руководитель NASA и с какими вызовами он сталкивается?

Это назначение не стало для Айзекмана первым. В начале года его уже выдвигали на эту должность, однако за несколько дней до голосования президент Дональд Трамп отозвал кандидатуру. По сообщениям медиа, причиной стали пожертвования Айзекмана в пользу известных демократов. Сам Трамп тогда объяснял решение результатами "тщательного пересмотра предыдущих связей" кандидата. В то же время этот период совпал с эскалацией конфликта между Трампом и Маском. В ноябре Айзекмана номинировали повторно.

Как пишет Engadget, новый глава NASA имеет широкую поддержку в космическом сообществе, что является скорее исключением для назначений администрации Трампа в научной сфере. Сенатор Мария Кантвелл от штата Вашингтон заявила, что настроена оптимистично и считает, что Айзекман принесет агентству стабильность и четкое видение развития.

Айзекман дважды летал в космос в рамках частных миссий. В документе, опубликованном в мае, он очертил три ключевых приоритета для NASA. Среди них – пилотируемые миссии на Луну, Марс и в глубокий космос, более эффективная работа в условиях ограниченного бюджета, а также сокращение расходов через партнерства с промышленностью и академическими учреждениями. Ранее он также заявлял о стремлении начать "новый золотой век науки и открытий".

Когда NASA планирует пилотируемый полет вокруг Луны?

С приближением 2026 года NASA активно продвигается к запуску миссии Artemis II – первого пилотируемого полета в рамках новой лунной программы. Космическое агентство уже интегрировало корабль Orion с ракетой-носителем SLS в здания вертикальной сборки и провело критические проверки систем связи.

Инженеры NASA успешно соединили космический корабль Orion, оснащен системой аварийного спасения, со сверхтяжелой ракетой SLS (Space Launch System) в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. После завершения сборки специалисты протестировали работу коммуникационных систем между ракетой и кораблем, а также подтвердили исправность интерфейсов, связывающих Orion, носитель и наземные системы. Дополнительно была проведена сквозная проверка работы с сетями Near Space Network и Deep Space Network, которые отвечают за навигацию и связь в дальнем космосе.