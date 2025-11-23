Запуск запланирован не позднее апреля следующего года, информирует 24 Канал со ссылкой на заявление NASA.

Как проходят финальные этапы подготовки?

Инженеры NASA успешно соединили космический корабль Orion, оснащенный системой аварийного спасения, со сверхтяжелой ракетой SLS (Space Launch System) в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

После завершения сборки специалисты протестировали работу коммуникационных систем между ракетой и кораблем, а также подтвердили исправность интерфейсов, связывающих Orion, носитель и наземные системы.

Дополнительно была проведена сквозная проверка работы с сетями Near Space Network и Deep Space Network, которые отвечают за навигацию и связь в дальнем космосе.



NASA готовится к миссии Artemis II / Фото NASA

По словам Шона Даффи, исполняющего обязанности администратора NASA, агентство сосредоточено на безопасном полете четырех астронавтов вокруг Луны и их возвращении. Эта миссия должна заложить фундамент для будущих высадок на лунную поверхность и, в конце концов, экспедиций на Марс.

Следующие шаги подготовки астронавтов

В ближайшие недели экипаж Artemis II совместно с инженерами проведет первую часть демонстрационного теста обратного отсчета, рассказывает Space.com. Это своеобразная генеральная репетиция дня запуска.



Ракета SLS с кораблем Orion / Фото NASA

Астронавты наденут скафандры системы жизнеобеспечения Orion и отработают посадку в корабль, которому недавно дали имя Integrity ("Честность"). Поскольку ракета все еще находится в здании вертикальной сборки (VAB), а не на стартовой площадке, посадка экипажа будет происходить именно там.

Этот тест позволит финально проверить временные рамки подготовки. Вторая часть испытаний, посвящена отработке аварийных ситуаций, пройдет уже после вывоза ракеты на стартовую площадку 39B.



Астронавты тренируются перед полетом к Луне / Фото NASA

Параллельно наземный персонал и экипаж готовятся к дополнительным комплексным симуляциям, чтобы быть готовыми к любому сценарию во время 10-дневной миссии. Астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен имеют напряженный график. Они продолжают изучать процедуры всех фаз полета, доводя свои действия до автоматизма, и углубляют знания о каждой системе своего корабля.